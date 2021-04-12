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Малый и средний бизнес хочет на биржу

Что его сдерживает и какой потенциал роста
Павел Самиев
Евгений Разумный / Ведомости

Малый и средний бизнес традиционно испытывает проблемы с привлечением финансирования. Сказываются высокие риски, неважная статистика по обслуживанию долгов и просрочке, плохая отчетность, непрозрачность – список того, что мешает предпринимателям привлекать внешнее фондирование, можно долго продолжать. Свежий отчет Национального рейтингового агентства (НРА) свидетельствует: портфель кредитов малому и среднему бизнесу превысил 5,9 трлн руб., тогда как в секторе роста и секторе риска на Мосбирже бондов в обращении – только на 30 млрд руб., т. е. почти в 200 раз меньше. Объем выпусков облигаций МСП не дотягивает до 1% от общего размера корпоративного облигационного долга российских эмитентов. Это крайне мало.

Почему так важно, чтобы средний бизнес выходил на биржу? Во-первых, для формирования класса публичных компаний, которые играют роль ориентиров. Нам нужны примеры растущих брендов, которые становятся историями успеха не только на своих рынках, но и как объекты инвестиций. Во-вторых, важно, конечно же, удлинение сроков финансирования, о чем бизнес мечтает очень давно и что фактически доступно только очень крупным компаниям. Средний срок банковского кредита МСП – 2–3 квартала, тогда как средний срок обращения облигаций сектора роста, например, – почти четыре года.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных