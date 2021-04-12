Малый и средний бизнес хочет на биржу

Почему так важно, чтобы средний бизнес выходил на биржу? Во-первых, для формирования класса публичных компаний, которые играют роль ориентиров. Нам нужны примеры растущих брендов, которые становятся историями успеха не только на своих рынках, но и как объекты инвестиций. Во-вторых, важно, конечно же, удлинение сроков финансирования, о чем бизнес мечтает очень давно и что фактически доступно только очень крупным компаниям. Средний срок банковского кредита МСП – 2–3 квартала, тогда как средний срок обращения облигаций сектора роста, например, – почти четыре года.