Спорт
Ведомости.СПб
Harvard Business Review
Бизнес-регата
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Справочник компаний
Форум
Недвижимость
Газета
Мнения / Темы недели Эксклюзивно по подписке

Nvidia обрушит на Intel «благодать»

Производитель видеокарт выходит на рынок центральных процессоров
Илья Виноградов
Nvidia — компания недели /Reuters

Американская компания Nvidia представила 12 апреля свой первый центральный процессор. Новинка, получившая название Grace (грация, милость, благодать) в честь американской ученой Грейс Хоппер, предназначена для серверов и будет использоваться в процессах обучения алгоритмов искусственного интеллекта и построении суперкомпьютеров. Таким образом, Nvidia выходит на рынок чипов для центров обработки данных и впервые составит прямую конкуренцию другим американским производителям чипов – Intel и AMD. Как отмечает Reuters, борьба между Nvidia и Intel, которая контролирует 90% рынка чипов для дата-центров, становится «напряженной, как никогда ранее».

Nvidia известна в основном как производитель видеокарт, которые раньше использовались в основном для компьютерных игр, но в последние годы все больше требуются для сложных вычислений в дата-центрах, а также для майнинга криптовалют. По информации Bloomberg, доля выручки Nvidia от продаж процессоров дата-центрам всего за пять лет выросла с 7 почти до 40%. Центральные процессоры в отличие от используемых в видеокартах узконаправленных графических чипов являются более общим типом микропроцессоров и способны выполнять основные задачи, такие как обеспечение работы операционной системы.

Вы видите 28% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных