Nvidia обрушит на Intel «благодать»

Nvidia известна в основном как производитель видеокарт, которые раньше использовались в основном для компьютерных игр, но в последние годы все больше требуются для сложных вычислений в дата-центрах, а также для майнинга криптовалют. По информации Bloomberg, доля выручки Nvidia от продаж процессоров дата-центрам всего за пять лет выросла с 7 почти до 40%. Центральные процессоры в отличие от используемых в видеокартах узконаправленных графических чипов являются более общим типом микропроцессоров и способны выполнять основные задачи, такие как обеспечение работы операционной системы.