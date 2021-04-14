Nvidia обрушит на Intel «благодать»Производитель видеокарт выходит на рынок центральных процессоров
Американская компания Nvidia представила 12 апреля свой первый центральный процессор. Новинка, получившая название Grace (грация, милость, благодать) в честь американской ученой Грейс Хоппер, предназначена для серверов и будет использоваться в процессах обучения алгоритмов искусственного интеллекта и построении суперкомпьютеров. Таким образом, Nvidia выходит на рынок чипов для центров обработки данных и впервые составит прямую конкуренцию другим американским производителям чипов – Intel и AMD. Как отмечает Reuters, борьба между Nvidia и Intel, которая контролирует 90% рынка чипов для дата-центров, становится «напряженной, как никогда ранее».
Nvidia известна в основном как производитель видеокарт, которые раньше использовались в основном для компьютерных игр, но в последние годы все больше требуются для сложных вычислений в дата-центрах, а также для майнинга криптовалют. По информации Bloomberg, доля выручки Nvidia от продаж процессоров дата-центрам всего за пять лет выросла с 7 почти до 40%. Центральные процессоры в отличие от используемых в видеокартах узконаправленных графических чипов являются более общим типом микропроцессоров и способны выполнять основные задачи, такие как обеспечение работы операционной системы.