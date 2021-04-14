Крымский консенсус для Аркадия Ротенберга

Крымский консенсус для Аркадия РотенбергаЧтобы развивать курорты полуострова, нужны особые специалисты, а они в Крым не поедут
Аркадий Ротенберг планирует инвестировать около 15 млрд руб. в принадлежащую ему сеть отелей «Курорты Крыма», в состав которой входят санатории «Ай-Петри», «Мисхор», «Дюльбер», «Жемчужина» и 5-звездочный бутик-отель «Дача Рахманинова». Все они расположены в классической рекреационной зоне Крыма – в районе Ялты, в поселках Кореиз и Гаспра, и могут быть отнесены к золотому историческому курортному фонду полуострова. Однако обратной стороной медали является их очевидное несоответствие актуальным стандартам как качества проживания, так и обслуживания – в период нахождения Крыма в составе Украины объекты работали в режиме дойной коровы с минимальными инвестициями в реновацию.
С помощью заявленных инвестиций, вероятно, можно превратить сеть в курорты класса люкс. В Крыму основная часть 5-звездочных отелей – это небольшие бутики, крупных гостиниц такого класса всего несколько, хотя спрос на них высок как среди туристов, так и среди корпоративных клиентов. Поэтому стоит ожидать и большого интереса, и высокой заполняемости обновленных санаториев. Но остается несколько вопросов.