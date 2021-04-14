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Крымский консенсус для Аркадия Ротенберга

Чтобы развивать курорты полуострова, нужны особые специалисты, а они в Крым не поедут
Андрей Стась , управляющий партнёр SMG consulting
В Крыму основная часть 5-звездочных отелей – это небольшие бутики, крупных гостиниц такого класса всего несколько, хотя спрос на них высок как среди туристов, так и среди корпоративных клиентов /Денис Абрамов / Ведомости

Аркадий Ротенберг планирует инвестировать около 15 млрд руб. в принадлежащую ему сеть отелей «Курорты Крыма», в состав которой входят санатории «Ай-Петри», «Мисхор», «Дюльбер», «Жемчужина» и 5-звездочный бутик-отель «Дача Рахманинова». Все они расположены в классической рекреационной зоне Крыма – в районе Ялты, в поселках Кореиз и Гаспра, и могут быть отнесены к золотому историческому курортному фонду полуострова. Однако обратной стороной медали является их очевидное несоответствие актуальным стандартам как качества проживания, так и обслуживания – в период нахождения Крыма в составе Украины объекты работали в режиме дойной коровы с минимальными инвестициями в реновацию.

С помощью заявленных инвестиций, вероятно, можно превратить сеть в курорты класса люкс. В Крыму основная часть 5-звездочных отелей – это небольшие бутики, крупных гостиниц такого класса всего несколько, хотя спрос на них высок как среди туристов, так и среди корпоративных клиентов. Поэтому стоит ожидать и большого интереса, и высокой заполняемости обновленных санаториев. Но остается несколько вопросов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных