Аркадий Ротенберг планирует инвестировать около 15 млрд руб. в принадлежащую ему сеть отелей «Курорты Крыма», в состав которой входят санатории «Ай-Петри», «Мисхор», «Дюльбер», «Жемчужина» и 5-звездочный бутик-отель «Дача Рахманинова». Все они расположены в классической рекреационной зоне Крыма – в районе Ялты, в поселках Кореиз и Гаспра, и могут быть отнесены к золотому историческому курортному фонду полуострова. Однако обратной стороной медали является их очевидное несоответствие актуальным стандартам как качества проживания, так и обслуживания – в период нахождения Крыма в составе Украины объекты работали в режиме дойной коровы с минимальными инвестициями в реновацию.