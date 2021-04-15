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Высокотехнологичный подвал правительства

Чего не хватает новому российскому «ускорению»
Алексей Сахнин
Андрей Гордеев / Ведомости

Bloomberg на днях сообщил о «сенсации»: в правительстве по поручению Владимира Путина разрабатывается план перезапуска экономики за счет громадных государственных инфраструктурных инвестиций, основные положения которого будут озвучены президентом в очередном послании Федеральному собранию. План секретный, и готовится он в неком «высокотехнологичном подвальном помещении». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ прокомментировал, что это «подвальное помещение» – координационный центр правительства и он «не является секретным». А вот о самом плане рассказывать не стал.

Предыдущий план был предложен Путиным в 2012 г. и воплотился в майских указах. Свою задачу по консолидации лояльного электората указы выполнили, но вот сами во многом остались на бумаге. Для отчетности по выполнению указов чиновники меняли методики подсчета, занимались приписками, дробили ставки научных работников. В 2020 г. контрольные цели «майской программы» были отложены на 2030 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных