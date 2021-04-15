Высокотехнологичный подвал правительства

Bloomberg на днях сообщил о «сенсации»: в правительстве по поручению Владимира Путина разрабатывается план перезапуска экономики за счет громадных государственных инфраструктурных инвестиций, основные положения которого будут озвучены президентом в очередном послании Федеральному собранию. План секретный, и готовится он в неком «высокотехнологичном подвальном помещении». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ прокомментировал, что это «подвальное помещение» – координационный центр правительства и он «не является секретным». А вот о самом плане рассказывать не стал.