Высокотехнологичный подвал правительства

Высокотехнологичный подвал правительстваЧего не хватает новому российскому «ускорению»
Bloomberg на днях сообщил о «сенсации»: в правительстве по поручению Владимира Путина разрабатывается план перезапуска экономики за счет громадных государственных инфраструктурных инвестиций, основные положения которого будут озвучены президентом в очередном послании Федеральному собранию. План секретный, и готовится он в неком «высокотехнологичном подвальном помещении». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ прокомментировал, что это «подвальное помещение» – координационный центр правительства и он «не является секретным». А вот о самом плане рассказывать не стал.
Предыдущий план был предложен Путиным в 2012 г. и воплотился в майских указах. Свою задачу по консолидации лояльного электората указы выполнили, но вот сами во многом остались на бумаге. Для отчетности по выполнению указов чиновники меняли методики подсчета, занимались приписками, дробили ставки научных работников. В 2020 г. контрольные цели «майской программы» были отложены на 2030 г.