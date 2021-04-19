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Американскую разведку тревожит будущее

Спецслужбы США дают пессимистический прогноз на 2040 год
Алексей Сахнин
Андрей Гордеев / Ведомости

Американский Совет по разведке опубликовал доклад «Глобальные тренды 2040». Подобные отчеты публикуются каждые четыре года – в начале работы новой администрации Белого дома, – чтобы, как пишут его авторы, «помочь политикам и гражданам увидеть, что может лежать за горизонтом, и подготовиться к множеству возможных вариантов будущего». Отчет состоит из нескольких блоков. Первый посвящен структурным силам, которые будут влиять на развитие человечества, – демографии, окружающей среде, экономике и технологиям. Второй раздел анализирует тенденции социально-политического развития. Третий описывает пять возможных сценариев будущего, а четвертый посвящен региональным прогнозам.

Только одна модель будущего из пяти выглядит оптимистично. Шанс на «возрождение демократий» может дать прорыв в развитии технологий. Если этот прорыв развернет многолетнюю тенденцию падения темпов роста производительности труда, то Запад сможет преодолеть социальные, демографические и климатические вызовы и победить соперников – Россию и Китай.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных