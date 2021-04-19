Американскую разведку тревожит будущее

Американский Совет по разведке опубликовал доклад «Глобальные тренды 2040». Подобные отчеты публикуются каждые четыре года – в начале работы новой администрации Белого дома, – чтобы, как пишут его авторы, «помочь политикам и гражданам увидеть, что может лежать за горизонтом, и подготовиться к множеству возможных вариантов будущего». Отчет состоит из нескольких блоков. Первый посвящен структурным силам, которые будут влиять на развитие человечества, – демографии, окружающей среде, экономике и технологиям. Второй раздел анализирует тенденции социально-политического развития. Третий описывает пять возможных сценариев будущего, а четвертый посвящен региональным прогнозам.