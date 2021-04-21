Бенефициары военной тревоги

Эскалация вооруженного противостояния на юго-востоке Украины в очередной раз продемонстрировала, что неурегулированные конфликты на пространстве бывшего Советского Союза и сегодня, через 30 лет после его распада, остаются серьезнейшей проблемой региональной и международной безопасности. Можно спорить о том, насколько важными окажутся последствия нынешней военной тревоги и кто в итоге окажется ее бенефициаром. Задачей для понимания вероятных траекторий развития одного из самых масштабных военно-политических противостояний в Европе является поиск его системных оснований. Важно увидеть общие и особенные его черты на фоне других постсоветских конфликтов.