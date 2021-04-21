Спорт
Ведомости.СПб
Harvard Business Review
Бизнес-регата
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Справочник компаний
Форум
Недвижимость
Газета
Мнения / Аналитика Эксклюзивно по подписке

Бенефициары военной тревоги

Как и почему размораживаются конфликты на постсоветском пространстве
Сергей Маркедонов , главный редактор журнала «Международная аналитика», ведущий научный сотрудник Центра евроатлантической безопасности МГИМО
Андрей Гордеев / Ведомости

Эскалация вооруженного противостояния на юго-востоке Украины в очередной раз продемонстрировала, что неурегулированные конфликты на пространстве бывшего Советского Союза и сегодня, через 30 лет после его распада, остаются серьезнейшей проблемой региональной и международной безопасности. Можно спорить о том, насколько важными окажутся последствия нынешней военной тревоги и кто в итоге окажется ее бенефициаром. Задачей для понимания вероятных траекторий развития одного из самых масштабных военно-политических противостояний в Европе является поиск его системных оснований. Важно увидеть общие и особенные его черты на фоне других постсоветских конфликтов.

Причины фундаментальные. Во-первых, сам распад СССР случился вне правовых рамок, с игнорированием советского же законодательства о праве на сецессию. Во-вторых, на международном уровне признание новых независимых государств строилось не на основе каких-то разработанных критериев, а на принципе uti possidetis (от лат. «поскольку владеете»), примененном в ходе деколонизации в Африке. Страна, становившаяся независимой, наследовала те территории и границы, которые имела, будучи административным образованием в составе другого, более крупного государства. Складывалась парадоксальная ситуация: радикально порывая с советским прошлым, вновь возникшие государства не хотели отказываться от тех территорий, которые они получили благодаря пребыванию в составе СССР.

Вы видите 28% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных