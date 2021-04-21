Бенефициары военной тревоги

Бенефициары военной тревогиКак и почему размораживаются конфликты на постсоветском пространстве
Эскалация вооруженного противостояния на юго-востоке Украины в очередной раз продемонстрировала, что неурегулированные конфликты на пространстве бывшего Советского Союза и сегодня, через 30 лет после его распада, остаются серьезнейшей проблемой региональной и международной безопасности. Можно спорить о том, насколько важными окажутся последствия нынешней военной тревоги и кто в итоге окажется ее бенефициаром. Задачей для понимания вероятных траекторий развития одного из самых масштабных военно-политических противостояний в Европе является поиск его системных оснований. Важно увидеть общие и особенные его черты на фоне других постсоветских конфликтов.
Причины фундаментальные. Во-первых, сам распад СССР случился вне правовых рамок, с игнорированием советского же законодательства о праве на сецессию. Во-вторых, на международном уровне признание новых независимых государств строилось не на основе каких-то разработанных критериев, а на принципе uti possidetis (от лат. «поскольку владеете»), примененном в ходе деколонизации в Африке. Страна, становившаяся независимой, наследовала те территории и границы, которые имела, будучи административным образованием в составе другого, более крупного государства. Складывалась парадоксальная ситуация: радикально порывая с советским прошлым, вновь возникшие государства не хотели отказываться от тех территорий, которые они получили благодаря пребыванию в составе СССР.