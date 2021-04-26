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Netflix поставила очередной рекорд по количеству номинаций на «Оскара»

А вот новых рекордов по приросту числа подписчиков сервису, похоже, уже не видать
Екатерина Максимушкина

Американская компания Netflix второй год подряд демонстрирует, что крупнейшие стриминговые видеосервисы не уступают по своему значению в индустрии крупнейшим голливудским киностудиям. В этом году Netflix вновь стала абсолютным лидером по числу номинаций на премию «Оскар» среди дистрибуторов – их у нее 36. А если, как отмечает сервис WhatsOnNetflix, учитывать четыре номинации американского вестерна «Новости со всех концов света», для которого Netflix стала международным дистрибутором (прокатом в США занимается киностудия Universal Pictures), общее количество номинаций сервиса возрастает до 40. Если не брать в расчет конкретную роль той или иной компании в кинопроцессе, а учитывать только абсолютное количество номинаций, то больше, чем у Netflix в 2021 г., за всю историю «Оскара» было только у американской кинокомпании United Artists, которая в 1940 г. получила 45 номинаций, а столько же – у Miramax в 2003 г.

Кстати, как дистрибутор Netflix помимо прочего имеет отношение и к двум картинам, которые в этом году номинированы на главный приз. Это биографический фильм «Манк» об авторе сценария «Гражданина Кейна» Германе Дж. Манкевиче, снятый Дэвидом Финчером, и драма «Суд над чикагской семеркой» Аарона Соркина (впрочем, ни тот ни другой, скорее всего, не получит «Оскара» как лучший фильм года – критики ставят на «Землю кочевников» Хлои Чжао).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных