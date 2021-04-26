Netflix поставила очередной рекорд по количеству номинаций на «Оскара»

Американская компания Netflix второй год подряд демонстрирует, что крупнейшие стриминговые видеосервисы не уступают по своему значению в индустрии крупнейшим голливудским киностудиям. В этом году Netflix вновь стала абсолютным лидером по числу номинаций на премию «Оскар» среди дистрибуторов – их у нее 36. А если, как отмечает сервис WhatsOnNetflix, учитывать четыре номинации американского вестерна «Новости со всех концов света», для которого Netflix стала международным дистрибутором (прокатом в США занимается киностудия Universal Pictures), общее количество номинаций сервиса возрастает до 40. Если не брать в расчет конкретную роль той или иной компании в кинопроцессе, а учитывать только абсолютное количество номинаций, то больше, чем у Netflix в 2021 г., за всю историю «Оскара» было только у американской кинокомпании United Artists, которая в 1940 г. получила 45 номинаций, а столько же – у Miramax в 2003 г.