Netflix поставила очередной рекорд по количеству номинаций на «Оскара»А вот новых рекордов по приросту числа подписчиков сервису, похоже, уже не видать
Американская компания Netflix второй год подряд демонстрирует, что крупнейшие стриминговые видеосервисы не уступают по своему значению в индустрии крупнейшим голливудским киностудиям. В этом году Netflix вновь стала абсолютным лидером по числу номинаций на премию «Оскар» среди дистрибуторов – их у нее 36. А если, как отмечает сервис WhatsOnNetflix, учитывать четыре номинации американского вестерна «Новости со всех концов света», для которого Netflix стала международным дистрибутором (прокатом в США занимается киностудия Universal Pictures), общее количество номинаций сервиса возрастает до 40. Если не брать в расчет конкретную роль той или иной компании в кинопроцессе, а учитывать только абсолютное количество номинаций, то больше, чем у Netflix в 2021 г., за всю историю «Оскара» было только у американской кинокомпании United Artists, которая в 1940 г. получила 45 номинаций, а столько же – у Miramax в 2003 г.
Кстати, как дистрибутор Netflix помимо прочего имеет отношение и к двум картинам, которые в этом году номинированы на главный приз. Это биографический фильм «Манк» об авторе сценария «Гражданина Кейна» Германе Дж. Манкевиче, снятый Дэвидом Финчером, и драма «Суд над чикагской семеркой» Аарона Соркина (впрочем, ни тот ни другой, скорее всего, не получит «Оскара» как лучший фильм года – критики ставят на «Землю кочевников» Хлои Чжао).