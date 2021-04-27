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Возвращение в либеральное гетто

Без Навального оппозиция превращается в диссидентскую диаспору
Алексей Сахнин
Vasily MAXIMOV / AFP

Не только лоялисты, но и многие критически настроенные по отношению к власти наблюдатели оценили апрельскую акцию оппозиции как неудачную. Особенно в контексте заявки на «последний бой добра с нейтралитетом». Однако в среде самой либеральной оппозиции оценки совсем иные. И это не столько хорошая мина при плохой игре, сколько свидетельство перемен в политической культуре оппозиции.

За прошедшее десятилетие Алексею Навальному удалось отчасти преодолеть границы маргинального либерального гетто оппозиции. Он сознательно избегал жестких идеологических маркеров, противопоставляя левым и правым клише доктрину здравого смысла. Под зонтиком такого деидеологизированного популизма могли сосуществовать недовольные разных взглядов, для которых фигура лидера служила общим моральным камертоном. Но, как только власти жестко удалили Навального с политического поля, этот механизм заклинило.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных