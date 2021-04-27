Возвращение в либеральное гетто

Не только лоялисты, но и многие критически настроенные по отношению к власти наблюдатели оценили апрельскую акцию оппозиции как неудачную. Особенно в контексте заявки на «последний бой добра с нейтралитетом». Однако в среде самой либеральной оппозиции оценки совсем иные. И это не столько хорошая мина при плохой игре, сколько свидетельство перемен в политической культуре оппозиции.