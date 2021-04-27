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Польза от длинных майских выходных находится с трудом

А вот проблемы очевидны
Андрей Стась
Андрей Гордеев / Ведомости

Российским гражданам неожиданно повезло – президент объявил четыре дня между майскими праздниками «нерабочими». Таким образом, страна будет отдыхать 10 дней. Официально это продиктовано рекомендациями Роспотребнадзора и стремлением снизить темпы распространения коронавирусной инфекции в ситуации угрозы третьей волны пандемии. Но это, конечно, звучит странно: миллионы граждан сейчас ежедневно спускаются, например, в метро и садятся в наземный транспорт, количество контактов колоссально, но никаких ограничений нет. Даже контроль за соблюдением масочного режима уже не такой строгий.

Бизнес в подавляющем большинстве резко отрицательно воспринял инициативу власти. Это понятно: восстановления пока не произошло, еще требуются усилия и у компаний был расчет на почти полноценную рабочую неделю с соответствующей производительностью и потреблением. Теперь же «майская остановка» полностью входит в затраты предпринимателей – придется вхолостую платить зарплату, аренду и делать прочие регулярные платежи.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных