Польза от длинных майских выходных находится с трудом

Российским гражданам неожиданно повезло – президент объявил четыре дня между майскими праздниками «нерабочими». Таким образом, страна будет отдыхать 10 дней. Официально это продиктовано рекомендациями Роспотребнадзора и стремлением снизить темпы распространения коронавирусной инфекции в ситуации угрозы третьей волны пандемии. Но это, конечно, звучит странно: миллионы граждан сейчас ежедневно спускаются, например, в метро и садятся в наземный транспорт, количество контактов колоссально, но никаких ограничений нет. Даже контроль за соблюдением масочного режима уже не такой строгий.