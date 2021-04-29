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Настоящее невыносимо, а будущего нет

Россияне недовольны властью, но еще больше боятся перемен
Алексей Сахнин
Максим Стулов и Евгений Разумный / Ведомости

Российские социологи собрали впечатляющий корпус исследований в сборнике, посвященном социализации молодежи в современном обществе на фоне других возрастных групп. Исследования проводились специалистами РАН и ряда ведущих вузов страны, а их результаты были представлены на научно-практической конференции в Ялте, посвященной государственной молодежной политике.

Важнейшим показателем социального самочувствия граждан страны является высокий уровень тревожности, который проявляется в оценках ситуации в России. 59,7% респондентов описывают ее как «напряженную и кризисную», 12,4% – как «критическую и взрывоопасную», и только каждый пятый (24,4%) считает, что она «спокойная». Предсказуемо, что в непростой социально-экономической ситуации наибольшую тревогу у граждан вызывают факторы, связанные с уровнем и качеством жизни. Их возмущают рост цен на товары и услуги (55,6%), снижение уровня жизни значительной части населения (48,5%), невозможность улучшить жилищные условия и рост жилищно-коммунальных платежей (47,1%).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных