Настоящее невыносимо, а будущего нет

Важнейшим показателем социального самочувствия граждан страны является высокий уровень тревожности, который проявляется в оценках ситуации в России. 59,7% респондентов описывают ее как «напряженную и кризисную», 12,4% – как «критическую и взрывоопасную», и только каждый пятый (24,4%) считает, что она «спокойная». Предсказуемо, что в непростой социально-экономической ситуации наибольшую тревогу у граждан вызывают факторы, связанные с уровнем и качеством жизни. Их возмущают рост цен на товары и услуги (55,6%), снижение уровня жизни значительной части населения (48,5%), невозможность улучшить жилищные условия и рост жилищно-коммунальных платежей (47,1%).