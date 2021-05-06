Что действительно важно обсудить на петербургском форуме

О Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) этого года известно уже немало. Известно, что он состоится и что цена базового пакета с возможностью увидеть Владимира Путина составляет 850 тыс. руб. (это без накладных расходов – гостиниц, представительских, транспортных; а еще некоторым компаниям придется ведь вложиться в выставочные стенды, стоимость которых лучше не называть, чтобы не сбивать с толку обывателя). Иными словами, стоимость участия в ПМЭФ выросла более чем втрое. Почему вдруг? Должно быть, организаторы полагают, что люди соскучились по собраниям и готовы теперь платить любые деньги за радость офлайн-присутствия.