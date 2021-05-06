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Что действительно важно обсудить на петербургском форуме

Актуальные предложения к программе ПМЭФ 2021 года
Алексей Фирсов
Евгений Разумный / Ведомости

О Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) этого года известно уже немало. Известно, что он состоится и что цена базового пакета с возможностью увидеть Владимира Путина составляет 850 тыс. руб. (это без накладных расходов – гостиниц, представительских, транспортных; а еще некоторым компаниям придется ведь вложиться в выставочные стенды, стоимость которых лучше не называть, чтобы не сбивать с толку обывателя). Иными словами, стоимость участия в ПМЭФ выросла более чем втрое. Почему вдруг? Должно быть, организаторы полагают, что люди соскучились по собраниям и готовы теперь платить любые деньги за радость офлайн-присутствия.

Но вот что до сих пор неизвестно, так это собственно повестка и программа — то, ради чего бизнесу предлагается десантировать на форум сливки своего менеджмента. Впрочем, программа никогда не была сильной стороной ПМЭФ. Участники избегали интеллектуальных прорывов и новизны сообщений, организаторы — остроты дискуссий. Не за этим ехали. Гораздо важней были прогулки по анфиладам, во время которых возникали спонтанные контакты, открывались возможности, которые могли обернуться и действительно оборачивались реальными крупными сделками.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных