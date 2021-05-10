Amnesty International снова признала Алексея Навального узником совести

Впервые это случилось в январе 2021 г., после того как политика задержали в московском аэропорту по прилете из Германии. Однако через месяц правозащитники лишили Навального этого статуса из-за его высказываний второй половины 2000-х, которые сотрудники AI сочли «достигающими уровня hate speech». Отозвав статус, организация тогда специально оговорила, что продолжает считать Навального политзаключенным и требует его освобождения. Сторонники политика назвали решение правозащитников результатом «гибридной войны» российских властей против оппозиции и Запада.