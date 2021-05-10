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Amnesty International снова признала Алексея Навального узником совести

Для этого правозащитная организация пересмотрела свои принципы и подходы
Алексей Сахнин
Кирилл Кудрявцев / AFP

7 мая Amnesty International (AI) официально объявила о своем решении признать Алексея Навального узником совести. Такое решение организация принимает уже второй раз.

Впервые это случилось в январе 2021 г., после того как политика задержали в московском аэропорту по прилете из Германии. Однако через месяц правозащитники лишили Навального этого статуса из-за его высказываний второй половины 2000-х, которые сотрудники AI сочли «достигающими уровня hate speech». Отозвав статус, организация тогда специально оговорила, что продолжает считать Навального политзаключенным и требует его освобождения. Сторонники политика назвали решение правозащитников результатом «гибридной войны» российских властей против оппозиции и Запада.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных