Amnesty International снова признала Алексея Навального узником совести

Amnesty International снова признала Алексея Навального узником совестиДля этого правозащитная организация пересмотрела свои принципы и подходы
7 мая Amnesty International (AI) официально объявила о своем решении признать Алексея Навального узником совести. Такое решение организация принимает уже второй раз.
Впервые это случилось в январе 2021 г., после того как политика задержали в московском аэропорту по прилете из Германии. Однако через месяц правозащитники лишили Навального этого статуса из-за его высказываний второй половины 2000-х, которые сотрудники AI сочли «достигающими уровня hate speech». Отозвав статус, организация тогда специально оговорила, что продолжает считать Навального политзаключенным и требует его освобождения. Сторонники политика назвали решение правозащитников результатом «гибридной войны» российских властей против оппозиции и Запада.
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