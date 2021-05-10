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IBM представила первый в мире 2-нанометровый чип

Их серийное производство начнется не раньше 2024 г.
Илья Виноградов
IBM

Американская компания IBM 6 мая представила первый в мире чип, произведенный по 2-нанометровому техпроцессу. По заявлению компании, производительность таких процессоров на 45% выше, а энергопотребление – на 75% ниже, чем у 7-нанометровых чипов, которые сегодня используются в дорогих персональных компьютерах и смартфонах. В настоящее время самый продвинутый техпроцесс массового полупроводникового производства – 5 нанометров; по нему, в частности, производятся новейшие чипы Apple A14 и M1, которыми комплектуются последние версии iPhone и iMac с iPad. Кстати, первые разработки 7- и 5-нанометровых чипов также были выполнены IBM.

Благодаря своим характеристикам 2-нанометровые чипы могут увеличить срок работы смартфонов на одной зарядке аккумулятора вчетверо, а значит, заряжать гаджет, оснащенный таким чипом, будет достаточно примерно раз в четыре дня. Кроме того, это поколение микропроцессоров позволит повысить производительность компьютеров и смартфонов, что необходимо, например, для приложений по синхронному переводу речи. Пригодятся чипы и в разработке технологий беспилотных транспортных средств, в которых на процессоры ложится задача по обработке больших массивов данных в реальном времени. Не забыла IBM и про тренд на снижение вредных выбросов: по мнению компании, новые чипы помогут дата-центрам, которые потребляют около 1% от суммарного объема вырабатываемой по всему миру электроэнергии, стать более экологичными.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных