IBM представила первый в мире 2-нанометровый чип

IBM представила первый в мире 2-нанометровый чипИх серийное производство начнется не раньше 2024 г.
Американская компания IBM 6 мая представила первый в мире чип, произведенный по 2-нанометровому техпроцессу. По заявлению компании, производительность таких процессоров на 45% выше, а энергопотребление – на 75% ниже, чем у 7-нанометровых чипов, которые сегодня используются в дорогих персональных компьютерах и смартфонах. В настоящее время самый продвинутый техпроцесс массового полупроводникового производства – 5 нанометров; по нему, в частности, производятся новейшие чипы Apple A14 и M1, которыми комплектуются последние версии iPhone и iMac с iPad. Кстати, первые разработки 7- и 5-нанометровых чипов также были выполнены IBM.
Благодаря своим характеристикам 2-нанометровые чипы могут увеличить срок работы смартфонов на одной зарядке аккумулятора вчетверо, а значит, заряжать гаджет, оснащенный таким чипом, будет достаточно примерно раз в четыре дня. Кроме того, это поколение микропроцессоров позволит повысить производительность компьютеров и смартфонов, что необходимо, например, для приложений по синхронному переводу речи. Пригодятся чипы и в разработке технологий беспилотных транспортных средств, в которых на процессоры ложится задача по обработке больших массивов данных в реальном времени. Не забыла IBM и про тренд на снижение вредных выбросов: по мнению компании, новые чипы помогут дата-центрам, которые потребляют около 1% от суммарного объема вырабатываемой по всему миру электроэнергии, стать более экологичными.