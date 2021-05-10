IBM представила первый в мире 2-нанометровый чип

Благодаря своим характеристикам 2-нанометровые чипы могут увеличить срок работы смартфонов на одной зарядке аккумулятора вчетверо, а значит, заряжать гаджет, оснащенный таким чипом, будет достаточно примерно раз в четыре дня. Кроме того, это поколение микропроцессоров позволит повысить производительность компьютеров и смартфонов, что необходимо, например, для приложений по синхронному переводу речи. Пригодятся чипы и в разработке технологий беспилотных транспортных средств, в которых на процессоры ложится задача по обработке больших массивов данных в реальном времени. Не забыла IBM и про тренд на снижение вредных выбросов: по мнению компании, новые чипы помогут дата-центрам, которые потребляют около 1% от суммарного объема вырабатываемой по всему миру электроэнергии, стать более экологичными.