Банки до сих пор недообслуживают треть населения мира

Банки до сих пор недообслуживают треть населения мираПоэтому роль финтех-компаний будет продолжать расти
Банк России в опубликованной недавно «Стратегии развития национальной платежной системы» признал, что небанковские организации играют крайне важную роль в «обеспечении финансовой доступности». Помимо прочего этим ЦБ фактически констатирует, что с «доступностью» не все в порядке. И не только в России. По последним данным Global Findex, в 2017 г. 1,7 млрд человек в мире (около 22,7% от всего населения Земли на тот момент) все еще не имеют доступа к банковским инструментам, т. е. относятся к категории unbanked. С 2017 г. данные еще не обновлялись (Всемирный банк составляет отчет Global Findex каждые три года), и, вероятно, в свежем исследовании доля unbanked-населения будет меньше. Однако не настолько меньше, чтобы считать, что проблема снята.
Да, за последние годы расцвет мобильных платежей и сопутствующих услуг привел к увеличению финансовой доступности во многих странах, в том числе развивающихся. Например, в России с 2008 по 2020 г. доля новых банковских счетов увеличилась с 415 млн до 914 млн, а количество счетов в расчете на одного жителя выросло с 3 до 6,4. Россияне стали чаще обращаться к онлайн-сервисам. По данным ЦБ, в 2016 г. дистанционными финансовыми услугами пользовалось менее четверти населения, в 2019 г. – больше 55%. Из-за карантина в 2020 г. спрос на онлайн-платежи вырос еще сильнее – количество их пользователей увеличилось примерно на 40%. Словом, в России платежные онлайн-инструменты набирают все большую популярность.