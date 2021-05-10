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Банки до сих пор недообслуживают треть населения мира

Поэтому роль финтех-компаний будет продолжать расти
Андрей Протопопов , CEO платежного сегмента группы Qiwi
Максим Стулов / Ведомости

Банк России в опубликованной недавно «Стратегии развития национальной платежной системы» признал, что небанковские организации играют крайне важную роль в «обеспечении финансовой доступности». Помимо прочего этим ЦБ фактически констатирует, что с «доступностью» не все в порядке. И не только в России. По последним данным Global Findex, в 2017 г. 1,7 млрд человек в мире (около 22,7% от всего населения Земли на тот момент) все еще не имеют доступа к банковским инструментам, т. е. относятся к категории unbanked. С 2017 г. данные еще не обновлялись (Всемирный банк составляет отчет Global Findex каждые три года), и, вероятно, в свежем исследовании доля unbanked-населения будет меньше. Однако не настолько меньше, чтобы считать, что проблема снята.

Да, за последние годы расцвет мобильных платежей и сопутствующих услуг привел к увеличению финансовой доступности во многих странах, в том числе развивающихся. Например, в России с 2008 по 2020 г. доля новых банковских счетов увеличилась с 415 млн до 914 млн, а количество счетов в расчете на одного жителя выросло с 3 до 6,4. Россияне стали чаще обращаться к онлайн-сервисам. По данным ЦБ, в 2016 г. дистанционными финансовыми услугами пользовалось менее четверти населения, в 2019 г. – больше 55%. Из-за карантина в 2020 г. спрос на онлайн-платежи вырос еще сильнее – количество их пользователей увеличилось примерно на 40%. Словом, в России платежные онлайн-инструменты набирают все большую популярность.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных