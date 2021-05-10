Банки до сих пор недообслуживают треть населения мира

Банк России в опубликованной недавно «Стратегии развития национальной платежной системы» признал, что небанковские организации играют крайне важную роль в «обеспечении финансовой доступности». Помимо прочего этим ЦБ фактически констатирует, что с «доступностью» не все в порядке. И не только в России. По последним данным Global Findex, в 2017 г. 1,7 млрд человек в мире (около 22,7% от всего населения Земли на тот момент) все еще не имеют доступа к банковским инструментам, т. е. относятся к категории unbanked. С 2017 г. данные еще не обновлялись (Всемирный банк составляет отчет Global Findex каждые три года), и, вероятно, в свежем исследовании доля unbanked-населения будет меньше. Однако не настолько меньше, чтобы считать, что проблема снята.