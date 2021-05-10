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Кредиты у опасной черты

Чем обернется рост долговой нагрузки населения
Глеб Простаков
Андрей Гордеев / Ведомости

Граждане России второй месяц подряд бьют рекорды по количеству денег, взятых взаймы. В апреле, по данным аналитической компании Frank RG, банки выдали 1,3 трлн руб. кредитов – это исторический максимум. Предыдущий рекорд был поставлен в марте, но именно апрель дал старт новому тревожному тренду: ипотека уже не главный драйвер роста долгов, как было в 2020 г. Рынок недвижимости перегрет, и на первый план вышли кредиты наличными (их было выдано в прошлом месяце больше всего), а также стремительно набирающие обороты автокредиты.

Эта статистика предвещает не лучший исход. С одной стороны, часть заемных денег россияне вкладывают в реальные активы – квартиры и автомобили. Это происходит на фоне ускоренного роста цен на них. С другой – даже если считать, что значительная часть наличности перекладывается в эти активы, а также валюту и золото, а не тратится на текущее потребление, общая картина от этого только сумрачнее – ведь это значит, что ожидания девальвации рубля у населения настолько высоки, что даже вложение денег, взятых под процент, в твердую валюту кажется ему оправданным.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных