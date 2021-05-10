Кредиты у опасной черты

Эта статистика предвещает не лучший исход. С одной стороны, часть заемных денег россияне вкладывают в реальные активы – квартиры и автомобили. Это происходит на фоне ускоренного роста цен на них. С другой – даже если считать, что значительная часть наличности перекладывается в эти активы, а также валюту и золото, а не тратится на текущее потребление, общая картина от этого только сумрачнее – ведь это значит, что ожидания девальвации рубля у населения настолько высоки, что даже вложение денег, взятых под процент, в твердую валюту кажется ему оправданным.