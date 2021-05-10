Кредиты у опасной черты

Кредиты у опасной чертыЧем обернется рост долговой нагрузки населения
Граждане России второй месяц подряд бьют рекорды по количеству денег, взятых взаймы. В апреле, по данным аналитической компании Frank RG, банки выдали 1,3 трлн руб. кредитов – это исторический максимум. Предыдущий рекорд был поставлен в марте, но именно апрель дал старт новому тревожному тренду: ипотека уже не главный драйвер роста долгов, как было в 2020 г. Рынок недвижимости перегрет, и на первый план вышли кредиты наличными (их было выдано в прошлом месяце больше всего), а также стремительно набирающие обороты автокредиты.
Эта статистика предвещает не лучший исход. С одной стороны, часть заемных денег россияне вкладывают в реальные активы – квартиры и автомобили. Это происходит на фоне ускоренного роста цен на них. С другой – даже если считать, что значительная часть наличности перекладывается в эти активы, а также валюту и золото, а не тратится на текущее потребление, общая картина от этого только сумрачнее – ведь это значит, что ожидания девальвации рубля у населения настолько высоки, что даже вложение денег, взятых под процент, в твердую валюту кажется ему оправданным.