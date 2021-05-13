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Новое русское «дело десятилетия»

Российские олигархи в британском суде сражаются не только за репутацию, но и против санкций
Дмитрий Гололобов , российский адвокат и английский солиситор
Денис Гришкин / Ведомости

Ставшая широко известной история о суде Романа Абрамовича с издательством HarperCollins и журналисткой Кэтрин Бэлтон, написавшей и опубликовавшей в издательстве книгу «Люди Путина. Как КГБ вернул себе Россию и перешел в наступление на Запад», продолжает развиваться в самом драматическом юридическом ключе. Истории вокруг книги становятся куда интереснее сюжетов, описанных в самой книге.

Помимо Абрамовича в суд на издательство, как стало известно в прошедшие майские праздничные дни, подали также совладелец «Альфа-групп» Михаил Фридман, председатель совета директоров Альфа-банка Петр Авен, бизнесмен Шалва Чигиринский и компания «Роснефть». Содержание исковых требований пока не известно, но, скорее всего, они касаются содержащихся в книге характеристик истцов как лиц, «тесно связанных с Владимиром Путиным и выполняющих те или иные указания в его интересах». Интересы широко известных истцов будут представлять также весьма известные в области защиты репутации юридические фирмы Carter-Ruck, CMS, Harbottle & Lewis и Taylor Wessing.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных