Новое русское «дело десятилетия»

Помимо Абрамовича в суд на издательство, как стало известно в прошедшие майские праздничные дни, подали также совладелец «Альфа-групп» Михаил Фридман, председатель совета директоров Альфа-банка Петр Авен, бизнесмен Шалва Чигиринский и компания «Роснефть». Содержание исковых требований пока не известно, но, скорее всего, они касаются содержащихся в книге характеристик истцов как лиц, «тесно связанных с Владимиром Путиным и выполняющих те или иные указания в его интересах». Интересы широко известных истцов будут представлять также весьма известные в области защиты репутации юридические фирмы Carter-Ruck, CMS, Harbottle & Lewis и Taylor Wessing.