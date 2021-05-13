Тотальной зачистки Газы исключать нельзя

Тотальной зачистки Газы исключать нельзяКонфликт между Израилем и Палестиной увеличивает политический вес Нетаньяху
Между Израилем и Палестиной очередной серьезный конфликт. Начавшись со стычек между арабами и евреями в Иерусалиме, он быстро перешел в военную фазу – стороны обмениваются ракетными ударами. Палестинское исламистское движение «Хамас», контролирующее сектор Газа, выпустило по израильским городам несколько сотен самодельных ракет. Израиль ответил ударами ВВС по сектору Газа, в результате которых погибли десятки человек. Израильский генштаб рассматривает возможность проведения в Газе военной операции. Ночью с 11 на 12 мая в нескольких городах со смешанным населением по всему Израилю вспыхнули беспорядки – поджигались дома и автомобили. «Здесь интифада», – заявил мэр израильского города Лода Яир Ревиво и добавил, что власти «полностью утратили контроль над городом».
Хронология событий демонстрирует типичный механизм раскручивания этнического противостояния. В апреле в сети появились видео, на которых арабские подростки раздавали пощечины религиозным евреям. Одновременно в районе Шейх-Джаррах усилилось напряжение между евреями и арабами по вопросу о спорной недвижимости. Ультраправые еврейские организации заявили о своем желании отомстить арабам, после чего столкновения усилились. Кроме того, Израиль отказался предоставить палестинцам, проживающим в Иерусалиме, право принимать участие в выборах в Палестинской автономии. 30 апреля руководитель автономии Махмуд Аббас заявил, что выборы по этой причине будут отложены. Многие палестинцы возлагали на них надежды, связанные со сменой руководства автономии. Обострение пришлось на месяц Рамадан, и страсти накалились до предела. 7 мая до 100 000 палестинцев собралось возле мечети Аль-Акса в Иерусалиме, начались стычки с силовиками и те ворвались в мечеть.