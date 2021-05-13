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Тотальной зачистки Газы исключать нельзя

Конфликт между Израилем и Палестиной увеличивает политический вес Нетаньяху
Михаил Магид , востоковед
Amir Cohen / Reuters

Между Израилем и Палестиной очередной серьезный конфликт. Начавшись со стычек между арабами и евреями в Иерусалиме, он быстро перешел в военную фазу – стороны обмениваются ракетными ударами. Палестинское исламистское движение «Хамас», контролирующее сектор Газа, выпустило по израильским городам несколько сотен самодельных ракет. Израиль ответил ударами ВВС по сектору Газа, в результате которых погибли десятки человек. Израильский генштаб рассматривает возможность проведения в Газе военной операции. Ночью с 11 на 12 мая в нескольких городах со смешанным населением по всему Израилю вспыхнули беспорядки – поджигались дома и автомобили. «Здесь интифада», – заявил мэр израильского города Лода Яир Ревиво и добавил, что власти «полностью утратили контроль над городом».

Хронология событий демонстрирует типичный механизм раскручивания этнического противостояния. В апреле в сети появились видео, на которых арабские подростки раздавали пощечины религиозным евреям. Одновременно в районе Шейх-Джаррах усилилось напряжение между евреями и арабами по вопросу о спорной недвижимости. Ультраправые еврейские организации заявили о своем желании отомстить арабам, после чего столкновения усилились. Кроме того, Израиль отказался предоставить палестинцам, проживающим в Иерусалиме, право принимать участие в выборах в Палестинской автономии. 30 апреля руководитель автономии Махмуд Аббас заявил, что выборы по этой причине будут отложены. Многие палестинцы возлагали на них надежды, связанные со сменой руководства автономии. Обострение пришлось на месяц Рамадан, и страсти накалились до предела. 7 мая до 100 000 палестинцев собралось возле мечети Аль-Акса в Иерусалиме, начались стычки с силовиками и те ворвались в мечеть.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных