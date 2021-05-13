Тотальной зачистки Газы исключать нельзя

Хронология событий демонстрирует типичный механизм раскручивания этнического противостояния. В апреле в сети появились видео, на которых арабские подростки раздавали пощечины религиозным евреям. Одновременно в районе Шейх-Джаррах усилилось напряжение между евреями и арабами по вопросу о спорной недвижимости. Ультраправые еврейские организации заявили о своем желании отомстить арабам, после чего столкновения усилились. Кроме того, Израиль отказался предоставить палестинцам, проживающим в Иерусалиме, право принимать участие в выборах в Палестинской автономии. 30 апреля руководитель автономии Махмуд Аббас заявил, что выборы по этой причине будут отложены. Многие палестинцы возлагали на них надежды, связанные со сменой руководства автономии. Обострение пришлось на месяц Рамадан, и страсти накалились до предела. 7 мая до 100 000 палестинцев собралось возле мечети Аль-Акса в Иерусалиме, начались стычки с силовиками и те ворвались в мечеть.