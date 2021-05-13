Французские генералы готовят страну к президентским выборам

Французские генералы готовят страну к президентским выборамЧем опасны для демократии открытые письма военных
Во Франции не утихает скандал вокруг открытого письма отставных генералов президенту Эмманюэлю Макрону. Скандальный текст появился в ультраконсервативном журнале Valeurs Actuelles в конце апреля. В нем говорится, что Франция стоит на грани гражданской войны, а в иммигрантских пригородах больших городов образовались криминальные анклавы, в которых не действуют законы республики. Правительство бросает полицию против «выражающих свое отчаяние французов в желтых жилетах», но бездействует против экстремистов, ненавидящих «эту прекрасную страну». Сенсационности этим тезисам придает намек на то, что, если политики будут бездействовать, в ситуацию может вмешаться армия.
Президент и министр обороны резко осудили авторов письма и заверили, что армия остается лояльной гражданским властям. Из политиков свою поддержку подписантам предсказуемо продемонстрировала только Марин Ле Пен. Но 9 мая в СМИ появилось второе письмо, авторы которого утверждают, что они действующие военные разных званий и родов войск. Подписанты не называют своих фамилий, но твердо поддерживают генералов.