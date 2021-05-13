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Французские генералы готовят страну к президентским выборам

Чем опасны для демократии открытые письма военных
Алексей Сахнин
Martin BUREAU / AFP

Во Франции не утихает скандал вокруг открытого письма отставных генералов президенту Эмманюэлю Макрону. Скандальный текст появился в ультраконсервативном журнале Valeurs Actuelles в конце апреля. В нем говорится, что Франция стоит на грани гражданской войны, а в иммигрантских пригородах больших городов образовались криминальные анклавы, в которых не действуют законы республики. Правительство бросает полицию против «выражающих свое отчаяние французов в желтых жилетах», но бездействует против экстремистов, ненавидящих «эту прекрасную страну». Сенсационности этим тезисам придает намек на то, что, если политики будут бездействовать, в ситуацию может вмешаться армия.

Президент и министр обороны резко осудили авторов письма и заверили, что армия остается лояльной гражданским властям. Из политиков свою поддержку подписантам предсказуемо продемонстрировала только Марин Ле Пен. Но 9 мая в СМИ появилось второе письмо, авторы которого утверждают, что они действующие военные разных званий и родов войск. Подписанты не называют своих фамилий, но твердо поддерживают генералов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных