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Пальмовое масло подорожало до $1091 за тонну

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Екатерина Максимушкина

За год котировки пальмового масла на Малайзийской бирже выросли более чем на 120% до рекордного уровня в $1091 за 1 т, сообщило 12 мая агентство Bloomberg. Пальмовое масло – самое используемое пищевое масло в мире (на 2-м месте, по данным сервиса Statista, масло соевое, на третьем – рапсовое). Объем его потребления в мире превышает 75 млн т, более половины приходится на сектор производства пищевых продуктов. Пальмовое масло входит в состав шоколада и других кондитерских изделий, а также мыла, губной помады и биотоплива. Соответственно, рост цен на масло увеличит издержки во множестве индустрий, от ресторанной до косметической.

Взлет цен на пальмовое масло – объективное следствие дефицита рабочей силы, возникшего из-за пандемии коронавируса в Малайзии и Индонезии, основных его экспортерах с совокупной долей на мировом рынке около 85%. Из-за рекордных цен на сырье теперь будет меняться и характер спроса, отмечает Bloomberg. «Рост цен до невиданных ранее высот однозначно повлияет на потребительские привычки. Потребление [пальмового масла] сократится, и, если тенденция к росту цен сохранится, перемены в пищевых привычках могут привести к изменению принципов, по которым люди выбирают продукты питания», – рассказал в интервью Bloomberg глава подразделения по стратегиям торговых и хеджевых операций Kaleesuwari Intercontinental Гнанасекар Тиагараджан.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных