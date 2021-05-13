Пальмовое масло подорожало до $1091 за тонну

За год котировки пальмового масла на Малайзийской бирже выросли более чем на 120% до рекордного уровня в $1091 за 1 т, сообщило 12 мая агентство Bloomberg. Пальмовое масло – самое используемое пищевое масло в мире (на 2-м месте, по данным сервиса Statista, масло соевое, на третьем – рапсовое). Объем его потребления в мире превышает 75 млн т, более половины приходится на сектор производства пищевых продуктов. Пальмовое масло входит в состав шоколада и других кондитерских изделий, а также мыла, губной помады и биотоплива. Соответственно, рост цен на масло увеличит издержки во множестве индустрий, от ресторанной до косметической.