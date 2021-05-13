Индекс протестной активности в России почти пришел в норму

Важно, что этот параметр очень конкретный и близкий каждому человеку. Появление более или менее ясных перспектив стабильного заработка привело к резкому падению неопределенности и растерянности – и, как следствие, к снижению интереса к протестам и участию в них. Хотя и в оппозиционной среде, и среди независимых наблюдателей многие прогнозировали предельно горячую весну. Ее не случилось.