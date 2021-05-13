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Индекс протестной активности в России почти пришел в норму

Это связано с ростом доли людей, уверенных в перспективах своих работодателей
Алексей Зубец , директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ
Евгений Разумный / Ведомости

По итогам марта – апреля 2021 г. исследования Финансового университета при правительстве РФ зафиксировали рост доли россиян, уверенных в будущем предприятия, на котором работают. Если в разгар локдауна этот показатель опускался ниже 50%, то на конец апреля он вернулся на докризисный уровень – сегодня в перспективах своего работодателя полностью или в основном уверены 78% всех занятых в экономике.

Важно, что этот параметр очень конкретный и близкий каждому человеку. Появление более или менее ясных перспектив стабильного заработка привело к резкому падению неопределенности и растерянности – и, как следствие, к снижению интереса к протестам и участию в них. Хотя и в оппозиционной среде, и среди независимых наблюдателей многие прогнозировали предельно горячую весну. Ее не случилось.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных