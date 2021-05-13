Индекс протестной активности в России почти пришел в норму

Индекс протестной активности в России почти пришел в нормуЭто связано с ростом доли людей, уверенных в перспективах своих работодателей
По итогам марта – апреля 2021 г. исследования Финансового университета при правительстве РФ зафиксировали рост доли россиян, уверенных в будущем предприятия, на котором работают. Если в разгар локдауна этот показатель опускался ниже 50%, то на конец апреля он вернулся на докризисный уровень – сегодня в перспективах своего работодателя полностью или в основном уверены 78% всех занятых в экономике.
Важно, что этот параметр очень конкретный и близкий каждому человеку. Появление более или менее ясных перспектив стабильного заработка привело к резкому падению неопределенности и растерянности – и, как следствие, к снижению интереса к протестам и участию в них. Хотя и в оппозиционной среде, и среди независимых наблюдателей многие прогнозировали предельно горячую весну. Ее не случилось.