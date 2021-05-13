Создатель Ethereum Виталик Бутерин пожертвовал Индии $1,2 млрд на борьбу с COVID-19

Один из создателей криптовалюты Ethereum и самый молодой криптомиллиардер мира Виталик Бутерин 12 мая пожертвовал 50,7 млрд токенов Shiba Inu в фонд India COVID-Crypto Relief на помощь в борьбе с коронавирусом в Индии. На момент передачи токенов их совокупная стоимость, по информации Forbes, оценивалась в $1,2 млрд. Сейчас, впрочем, они стоят уже существенно меньше: столь значительный перевод токенов Shiba Inu вызвал панику среди игроков на криптобиржах, в результате чего криптовалюта резко – более чем на 35% – подешевела.