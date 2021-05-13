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Создатель Ethereum Виталик Бутерин пожертвовал Индии $1,2 млрд на борьбу с COVID-19

Этот жест благотворительности привел к резкому падению стоимости трех криптовалют
Илья Виноградов
Виталик Бутерин — человек недели /Евгений Разумный / Ведомости

Один из создателей криптовалюты Ethereum и самый молодой криптомиллиардер мира Виталик Бутерин 12 мая пожертвовал 50,7 млрд токенов Shiba Inu в фонд India COVID-Crypto Relief на помощь в борьбе с коронавирусом в Индии. На момент передачи токенов их совокупная стоимость, по информации Forbes, оценивалась в $1,2 млрд. Сейчас, впрочем, они стоят уже существенно меньше: столь значительный перевод токенов Shiba Inu вызвал панику среди игроков на криптобиржах, в результате чего криптовалюта резко – более чем на 35% – подешевела.

Пожертвование в фонд помощи в борьбе с коронавирусом в Индии не единственный жест благотворительности Бутерина. Молодой криптомиллиардер также перевел токены Dogelon Mars на общую сумму более $340 млн некоммерческой организации Methuselah Foundation, которая занимается проектами в области регенеративной медицины. Кроме того, Бутерин пожертвовал около $440 млн в виде токенов Akita Inu платформе Gitcoin, которая использует технологии Ethereum. Криптовалюты Dogelon Mars и Akita Inu после сделанных Бутериным пожертвований повели себя так же, как и Shiba Inu: подешевели на 65 и 50% соответственно.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных