Создатель Ethereum Виталик Бутерин пожертвовал Индии $1,2 млрд на борьбу с COVID-19

Создатель Ethereum Виталик Бутерин пожертвовал Индии $1,2 млрд на борьбу с COVID-19Этот жест благотворительности привел к резкому падению стоимости трех криптовалют
Один из создателей криптовалюты Ethereum и самый молодой криптомиллиардер мира Виталик Бутерин 12 мая пожертвовал 50,7 млрд токенов Shiba Inu в фонд India COVID-Crypto Relief на помощь в борьбе с коронавирусом в Индии. На момент передачи токенов их совокупная стоимость, по информации Forbes, оценивалась в $1,2 млрд. Сейчас, впрочем, они стоят уже существенно меньше: столь значительный перевод токенов Shiba Inu вызвал панику среди игроков на криптобиржах, в результате чего криптовалюта резко – более чем на 35% – подешевела.
Пожертвование в фонд помощи в борьбе с коронавирусом в Индии не единственный жест благотворительности Бутерина. Молодой криптомиллиардер также перевел токены Dogelon Mars на общую сумму более $340 млн некоммерческой организации Methuselah Foundation, которая занимается проектами в области регенеративной медицины. Кроме того, Бутерин пожертвовал около $440 млн в виде токенов Akita Inu платформе Gitcoin, которая использует технологии Ethereum. Криптовалюты Dogelon Mars и Akita Inu после сделанных Бутериным пожертвований повели себя так же, как и Shiba Inu: подешевели на 65 и 50% соответственно.