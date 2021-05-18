Банкиры больше не нужны

В традиционном мире финансов банки выполняют роль своеобразного сервера: они обслуживают клиентов, проводя расчетно-кассовые операции с их деньгами, и берут у них взаймы под проценты, размещая депозиты. Но это все в идеале. На практике же многие банки спутали понятие client с древнеримским clientela (так называли зависимых от патронов землепашцев), рассматривая клиентов как свою прислугу и распоряжаясь их деньгами так, как заблагорассудится. Человеческая алчность неистребима, поэтому зачастую это сводится к тому, что деньги оказываются в карманах самих банкиров, превратившихся в банкстеров – так называют нечто среднее между банкиром и гангстером.