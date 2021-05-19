Создатели криптовалюты ICP собираются изменить весь интернет и всю IT-индустрию

Создатели криптовалюты ICP собираются изменить весь интернет и всю IT-индустриюЕдва появившись на бирже, Internet Computer вошла в десятку по капитализации
10 мая на бирже Coinbase Pro стартовали торги криптовалютой Internet Computer (ICP). В первый для себя торговый день ICP вышла на капитализацию более $79 млрд, и, хотя сейчас, спустя неделю, ее стоимость упала почти до $22 млрд (такие резкие колебания вполне типичны для этого рынка), можно констатировать: ICP сразу вошла в топ-10 криптовалют по рыночной капитализации.
ICP – это децентрализованный блокчейн-проект от Dfinity Foundation. Его авторы намереваются ни много ни мало изменить устаревшую IT-индустрию и интернет в целом. «Создатели ICP позиционируют свой проект как способ научить интернет работать как большой компьютер, платно предоставляя пользователю в распоряжение подключенные к сети вычислительные мощности, – поясняет ведущий стратег Exante Янис Кивкулис. – ICP позволяет создавать ПО для такого коллективного суперкомпьютера. В основе работы сети лежат смарт-контракты, подобные тем, что используются в Ethereum, Polkadot, Solana».