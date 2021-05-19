Создатели криптовалюты ICP собираются изменить весь интернет и всю IT-индустрию

10 мая на бирже Coinbase Pro стартовали торги криптовалютой Internet Computer (ICP). В первый для себя торговый день ICP вышла на капитализацию более $79 млрд, и, хотя сейчас, спустя неделю, ее стоимость упала почти до $22 млрд (такие резкие колебания вполне типичны для этого рынка), можно констатировать: ICP сразу вошла в топ-10 криптовалют по рыночной капитализации.