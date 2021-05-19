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Создатели криптовалюты ICP собираются изменить весь интернет и всю IT-индустрию

Едва появившись на бирже, Internet Computer вошла в десятку по капитализации
Ирина Власова
JIJI PRESS / AFP

10 мая на бирже Coinbase Pro стартовали торги криптовалютой Internet Computer (ICP). В первый для себя торговый день ICP вышла на капитализацию более $79 млрд, и, хотя сейчас, спустя неделю, ее стоимость упала почти до $22 млрд (такие резкие колебания вполне типичны для этого рынка), можно констатировать: ICP сразу вошла в топ-10 криптовалют по рыночной капитализации.

ICP – это децентрализованный блокчейн-проект от Dfinity Foundation. Его авторы намереваются ни много ни мало изменить устаревшую IT-индустрию и интернет в целом. «Создатели ICP позиционируют свой проект как способ научить интернет работать как большой компьютер, платно предоставляя пользователю в распоряжение подключенные к сети вычислительные мощности, – поясняет ведущий стратег Exante Янис Кивкулис. – ICP позволяет создавать ПО для такого коллективного суперкомпьютера. В основе работы сети лежат смарт-контракты, подобные тем, что используются в Ethereum, Polkadot, Solana».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных