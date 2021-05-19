США и Канада могут остаться без золота Киргизии

Kumtor – ключевой актив киргизской экономики, он дает почти 10% ВВП страны. Его работа с момента приватизации в начале 90-х гг. сопровождалась постоянными скандалами. Сегодня контролирующая рудник компания Centerra Gold находится в канадской юрисдикции, но ее крупнейшими владельцами являются американские инвестфонды во главе с могущественным BlackRock. Примечательно, что решение о введении в Kumtor внешнего управления было принято на следующий день после того, как МИД страны попрощался с ушедшим на повышение в госдеп послом США в Киргизии Дональдом Лу.