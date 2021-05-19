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США и Канада могут остаться без золота Киргизии

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Глеб Простаков
Kumtor

17 мая парламент Киргизии поручил правительству ввести внешнее управление в отношении золотодобывающей компании Kumtor сроком на три месяца. Новость, важнейшая для центральноазиатской республики и всего региона, немедленно взбудоражила и международных инвесторов. ЕБРР объявил, что решение ставит под угрозу восстановление экономики страны и ее репутацию безопасного места для инвесторов (хотя банк, конечно, слукавил: трудно считать тихой инвестиционной гаванью страну, в которой перманентно случаются разного рода «революции»).

Kumtor – ключевой актив киргизской экономики, он дает почти 10% ВВП страны. Его работа с момента приватизации в начале 90-х гг. сопровождалась постоянными скандалами. Сегодня контролирующая рудник компания Centerra Gold находится в канадской юрисдикции, но ее крупнейшими владельцами являются американские инвестфонды во главе с могущественным BlackRock. Примечательно, что решение о введении в Kumtor внешнего управления было принято на следующий день после того, как МИД страны попрощался с ушедшим на повышение в госдеп послом США в Киргизии Дональдом Лу.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных