США и Канада могут остаться без золота Киргизии

США и Канада могут остаться без золота КиргизииВозможной ссорой Бишкека и Вашингтона воспользуется Россия
17 мая парламент Киргизии поручил правительству ввести внешнее управление в отношении золотодобывающей компании Kumtor сроком на три месяца. Новость, важнейшая для центральноазиатской республики и всего региона, немедленно взбудоражила и международных инвесторов. ЕБРР объявил, что решение ставит под угрозу восстановление экономики страны и ее репутацию безопасного места для инвесторов (хотя банк, конечно, слукавил: трудно считать тихой инвестиционной гаванью страну, в которой перманентно случаются разного рода «революции»).
Kumtor – ключевой актив киргизской экономики, он дает почти 10% ВВП страны. Его работа с момента приватизации в начале 90-х гг. сопровождалась постоянными скандалами. Сегодня контролирующая рудник компания Centerra Gold находится в канадской юрисдикции, но ее крупнейшими владельцами являются американские инвестфонды во главе с могущественным BlackRock. Примечательно, что решение о введении в Kumtor внешнего управления было принято на следующий день после того, как МИД страны попрощался с ушедшим на повышение в госдеп послом США в Киргизии Дональдом Лу.