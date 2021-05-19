Китайская демографическая бомба

Китайская демографическая бомбаСпад рождаемости в КНР угрожает темпам роста мировой экономики
Данные очередной переписи населения Китая вызвали оживленное обсуждение в мировой прессе, хотя и были ожидаемыми: численность наиболее населенной страны планеты еще продолжает расти, но темпы этого роста стремительно падают. За 10 лет, прошедших с предыдущей переписи, прирост населения в процентном отношении оказался самым низким с 1953 г. В 2020 г. в Китае родилось всего 12 млн детей, в 1,5 раза меньше, чем в 2016-м, когда власти отменили политику «одна семья – один ребенок». Даже в абсолютном исчислении этот показатель стал антирекордным с 1961 г., когда в стране в результате реализации политики Большого скачка был голод.
Китай форсированно повторяет демографическую траекторию более богатых стран: по мере урбанизации, улучшения образования и благосостояния рождаемость падает. Если в 1970-х на каждую китаянку приходилось по шесть детей, то теперь коэффициент фертильности составляет лишь 1,3 и продолжает снижаться. Недоступность жилья и дороговизна образования удерживают женщин от рождения детей более эффективно, чем партийные запреты. В Японии и Корее аналогичная ситуация уже привела к экономической стагнации.