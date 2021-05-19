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Китайская демографическая бомба

Спад рождаемости в КНР угрожает темпам роста мировой экономики
Алексей Сахнин
Noel Celis / AFP

Данные очередной переписи населения Китая вызвали оживленное обсуждение в мировой прессе, хотя и были ожидаемыми: численность наиболее населенной страны планеты еще продолжает расти, но темпы этого роста стремительно падают. За 10 лет, прошедших с предыдущей переписи, прирост населения в процентном отношении оказался самым низким с 1953 г. В 2020 г. в Китае родилось всего 12 млн детей, в 1,5 раза меньше, чем в 2016-м, когда власти отменили политику «одна семья – один ребенок». Даже в абсолютном исчислении этот показатель стал антирекордным с 1961 г., когда в стране в результате реализации политики Большого скачка был голод.

Китай форсированно повторяет демографическую траекторию более богатых стран: по мере урбанизации, улучшения образования и благосостояния рождаемость падает. Если в 1970-х на каждую китаянку приходилось по шесть детей, то теперь коэффициент фертильности составляет лишь 1,3 и продолжает снижаться. Недоступность жилья и дороговизна образования удерживают женщин от рождения детей более эффективно, чем партийные запреты. В Японии и Корее аналогичная ситуация уже привела к экономической стагнации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных