Китайская демографическая бомба

Данные очередной переписи населения Китая вызвали оживленное обсуждение в мировой прессе, хотя и были ожидаемыми: численность наиболее населенной страны планеты еще продолжает расти, но темпы этого роста стремительно падают. За 10 лет, прошедших с предыдущей переписи, прирост населения в процентном отношении оказался самым низким с 1953 г. В 2020 г. в Китае родилось всего 12 млн детей, в 1,5 раза меньше, чем в 2016-м, когда власти отменили политику «одна семья – один ребенок». Даже в абсолютном исчислении этот показатель стал антирекордным с 1961 г., когда в стране в результате реализации политики Большого скачка был голод.