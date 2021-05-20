Бюджет плюс электрификация всего автотранспорта

Бюджет плюс электрификация всего автотранспортаРазвить рынок электротранспорта без господдержки не получится
Минэкономразвития планирует до 2030 г. выделить 418 млрд руб. на развитие электротранспорта. Пока Россия относится к группе стран с невысокими темпами сокращения количества автотранспорта с двигателями внутреннего сгорания (ДВС) и, соответственно, прироста электротранспорта. Однако, по оценкам BCG, можно ожидать снижения доли традиционных автомобилей с ДВС в стране с нынешних 97% до 55% в 2035 г.
Один из важных глобальных трендов, определяющих развитие экономики будущего, – так называемый энергопереход, т. е. переход к использованию более чистых, экологичных источников энергии. Важным элементом решения этой задачи является электрификация автотранспорта, что позволит существенно уменьшить загрязнение воздуха в городах. Сегодня в России рынок электрокаров крайне мал: в конце января 2021 г. число электромобилей перешло отметку в 10 000, это немного, хотя и вчетверо больше, чем три года назад. Но очевидно, что для России, как и для всего мира, переход от ДВС к электричеству лишь вопрос времени.