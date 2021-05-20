Бюджет плюс электрификация всего автотранспорта

Один из важных глобальных трендов, определяющих развитие экономики будущего, – так называемый энергопереход, т. е. переход к использованию более чистых, экологичных источников энергии. Важным элементом решения этой задачи является электрификация автотранспорта, что позволит существенно уменьшить загрязнение воздуха в городах. Сегодня в России рынок электрокаров крайне мал: в конце января 2021 г. число электромобилей перешло отметку в 10 000, это немного, хотя и вчетверо больше, чем три года назад. Но очевидно, что для России, как и для всего мира, переход от ДВС к электричеству лишь вопрос времени.