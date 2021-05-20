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Бюджет плюс электрификация всего автотранспорта

Развить рынок электротранспорта без господдержки не получится
Артур Смилкстиньш , партнер и соруководитель глобальной автомобильной практики Boston Consulting Group
Доля мирового рынка электромобилей уверенно растет /Андрей Гордеев / Ведомости

Минэкономразвития планирует до 2030 г. выделить 418 млрд руб. на развитие электротранспорта. Пока Россия относится к группе стран с невысокими темпами сокращения количества автотранспорта с двигателями внутреннего сгорания (ДВС) и, соответственно, прироста электротранспорта. Однако, по оценкам BCG, можно ожидать снижения доли традиционных автомобилей с ДВС в стране с нынешних 97% до 55% в 2035 г.

Один из важных глобальных трендов, определяющих развитие экономики будущего, – так называемый энергопереход, т. е. переход к использованию более чистых, экологичных источников энергии. Важным элементом решения этой задачи является электрификация автотранспорта, что позволит существенно уменьшить загрязнение воздуха в городах. Сегодня в России рынок электрокаров крайне мал: в конце января 2021 г. число электромобилей перешло отметку в 10 000, это немного, хотя и вчетверо больше, чем три года назад. Но очевидно, что для России, как и для всего мира, переход от ДВС к электричеству лишь вопрос времени.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных