Слияния в продуктовом ритейле усиливают роль государства в секторе

Слияния в продуктовом ритейле усиливают роль государства в сектореВ текущей экономической ситуации это на руку правительству
Две крупные сделки по слиянию активов в продуктовом ритейле взбудоражили рынок: «Магнит» объявил о покупке сети «Дикси», а «Лента» заявила, что поглощает российское подразделение Billa, принадлежащее немецкой REWE Group. Консолидация в ритейле – процесс естественный, ведь в этом сегменте эффект масштаба проявляется особенно ярко: чем крупнее сеть, тем сильнее зависимость от нее производителей и тем, соответственно, больше скидки от поставщиков и маржа ритейлера. А в кризис консолидация и вовсе идет в ускоренном темпе, так что покупки-продажи продолжатся и впредь.
Тем более что российскому продуктовому ритейлу есть куда расти. Доля рынка по выручке X5 Retail Group (бренды «Пятерочка», «Перекресток» и др.) в 2020 г. составила 12,8%. Объединенный «Магнит» с «Дикси» вплотную приблизится по этому показателю к лидеру рынка. И все же российский продуктовый ритейл отстает от стран Запада, где уровень консолидации еще выше. Например, этот уровень во Франции в сети E.Leclerc – свыше 22% рынка, в Carrefour – свыше 20%. Более консолидированным в сравнении с российским является также продуктовый ритейл Великобритании, Германии и США.