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Слияния в продуктовом ритейле усиливают роль государства в секторе

В текущей экономической ситуации это на руку правительству
Глеб Простаков
Обьединение «Магнита» и «Дикси» стало новым этапом повышения роли государства в ритейле /Евгений Разумный / Ведомости

Две крупные сделки по слиянию активов в продуктовом ритейле взбудоражили рынок: «Магнит» объявил о покупке сети «Дикси», а «Лента» заявила, что поглощает российское подразделение Billa, принадлежащее немецкой REWE Group. Консолидация в ритейле – процесс естественный, ведь в этом сегменте эффект масштаба проявляется особенно ярко: чем крупнее сеть, тем сильнее зависимость от нее производителей и тем, соответственно, больше скидки от поставщиков и маржа ритейлера. А в кризис консолидация и вовсе идет в ускоренном темпе, так что покупки-продажи продолжатся и впредь.

Тем более что российскому продуктовому ритейлу есть куда расти. Доля рынка по выручке X5 Retail Group (бренды «Пятерочка», «Перекресток» и др.) в 2020 г. составила 12,8%. Объединенный «Магнит» с «Дикси» вплотную приблизится по этому показателю к лидеру рынка. И все же российский продуктовый ритейл отстает от стран Запада, где уровень консолидации еще выше. Например, этот уровень во Франции в сети E.Leclerc – свыше 22% рынка, в Carrefour – свыше 20%. Более консолидированным в сравнении с российским является также продуктовый ритейл Великобритании, Германии и США.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных