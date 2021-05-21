Слияния в продуктовом ритейле усиливают роль государства в секторе

Тем более что российскому продуктовому ритейлу есть куда расти. Доля рынка по выручке X5 Retail Group (бренды «Пятерочка», «Перекресток» и др.) в 2020 г. составила 12,8%. Объединенный «Магнит» с «Дикси» вплотную приблизится по этому показателю к лидеру рынка. И все же российский продуктовый ритейл отстает от стран Запада, где уровень консолидации еще выше. Например, этот уровень во Франции в сети E.Leclerc – свыше 22% рынка, в Carrefour – свыше 20%. Более консолидированным в сравнении с российским является также продуктовый ритейл Великобритании, Германии и США.