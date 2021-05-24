ВЭБ.РФ измерит качество жизни в городах

Где лучше жизнь – в динамичном мегаполисе или небольшом городе? Можно ли объективно оценить субъективно воспринимаемое качество жизни горожан? Как прогнозировать социально-экономические эффекты проектов и оценивать их фактическую результативность? Ответы на эти вопросы важны не только для жителей городов, но и для бизнеса, для управленцев всех уровней: они помогают корректно определить, в какую сторону развиваться городу, чего ему не хватает и, наоборот, какие его преимущества нужно использовать в конкурентной борьбе за жителей и их таланты.