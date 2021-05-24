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ВЭБ.РФ измерит качество жизни в городах

Базой данных смогут пользоваться муниципалитеты, регионы, бизнес и сами горожане
Андрей Самохин , руководитель блока аналитики и маркетинга группы ВЭБ.РФ
На основании разных индексов ВЭБ.РФ создает информационно-аналитическую систему, которая позволит решать практические вопросы городского развития /Максим Стулов / Ведомости

Где лучше жизнь – в динамичном мегаполисе или небольшом городе? Можно ли объективно оценить субъективно воспринимаемое качество жизни горожан? Как прогнозировать социально-экономические эффекты проектов и оценивать их фактическую результативность? Ответы на эти вопросы важны не только для жителей городов, но и для бизнеса, для управленцев всех уровней: они помогают корректно определить, в какую сторону развиваться городу, чего ему не хватает и, наоборот, какие его преимущества нужно использовать в конкурентной борьбе за жителей и их таланты.

В основе новой бизнес-модели ВЭБа лежит развитие экономики российских городов, а в них сегодня проживает 110 млн человек, или 75% населения страны. В ближайшие годы ВЭБ и партнеры по линии развития агломераций направят более 1 трлн руб. на развитие социально чувствительной инфраструктуры не менее чем в 50 городах по всей стране. Для этого нужен практический инструмент, который позволит фокусировать ресурсы на действительно актуальных проблемах.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных