ВЭБ.РФ измерит качество жизни в городах

ВЭБ.РФ измерит качество жизни в городахБазой данных смогут пользоваться муниципалитеты, регионы, бизнес и сами горожане
Где лучше жизнь – в динамичном мегаполисе или небольшом городе? Можно ли объективно оценить субъективно воспринимаемое качество жизни горожан? Как прогнозировать социально-экономические эффекты проектов и оценивать их фактическую результативность? Ответы на эти вопросы важны не только для жителей городов, но и для бизнеса, для управленцев всех уровней: они помогают корректно определить, в какую сторону развиваться городу, чего ему не хватает и, наоборот, какие его преимущества нужно использовать в конкурентной борьбе за жителей и их таланты.
В основе новой бизнес-модели ВЭБа лежит развитие экономики российских городов, а в них сегодня проживает 110 млн человек, или 75% населения страны. В ближайшие годы ВЭБ и партнеры по линии развития агломераций направят более 1 трлн руб. на развитие социально чувствительной инфраструктуры не менее чем в 50 городах по всей стране. Для этого нужен практический инструмент, который позволит фокусировать ресурсы на действительно актуальных проблемах.