Курьер курьеру рознь

Курьер курьеру розньРаботники сервисов доставки в регионах могут получать намного больше средней зарплаты
Центр стратегических исследований и Общероссийский народный фронт (ОНФ) провели масштабное исследование рынка курьерской доставки. Не только в России, но и во всем мире платформенная занятость является одним из наиболее динамично развивающихся секторов, но вызывает широкие дискуссии. 10% взрослых жителей стран ЕС предоставляли услуги через платформы, но их условия труда, рабочий статус и социальная защищенность остаются неурегулированными. Платформенную экономику часто описывают как брешь в структуре социального государства, способную подорвать привычные формы социальной сплоченности и затормозить развитие человеческого капитала.
Но вопреки распространенным представлениям о курьерской доставке как самом низкооплачиваемом труде выяснилось, что во многих российских городах курьеры могут зарабатывать значительно больше средней зарплаты по региону. Например, в Казани средний доход курьера составляет 85 400 руб. при средней зарплате 39 600 руб., а в Саратове – 79 800 руб., при том что в среднем трудящиеся области получают 33 400 руб. Это относительное благополучие контрастирует с положением дел в столице, обладающей самым развитым и обширным рынком. Поразительно, но московские курьеры проигрывают многим своим коллегам в провинции не только в относительных показателях, но и в абсолютных цифрах. В Москве средний заработок курьера составил 55 600 руб. в месяц при средней зарплате в 87 100 руб.