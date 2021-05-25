Курьер курьеру рознь

Но вопреки распространенным представлениям о курьерской доставке как самом низкооплачиваемом труде выяснилось, что во многих российских городах курьеры могут зарабатывать значительно больше средней зарплаты по региону. Например, в Казани средний доход курьера составляет 85 400 руб. при средней зарплате 39 600 руб., а в Саратове – 79 800 руб., при том что в среднем трудящиеся области получают 33 400 руб. Это относительное благополучие контрастирует с положением дел в столице, обладающей самым развитым и обширным рынком. Поразительно, но московские курьеры проигрывают многим своим коллегам в провинции не только в относительных показателях, но и в абсолютных цифрах. В Москве средний заработок курьера составил 55 600 руб. в месяц при средней зарплате в 87 100 руб.