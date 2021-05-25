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Курьер курьеру рознь

Работники сервисов доставки в регионах могут получать намного больше средней зарплаты
Алексей Сахнин
Андрей Гордеев / Ведомости

Центр стратегических исследований и Общероссийский народный фронт (ОНФ) провели масштабное исследование рынка курьерской доставки. Не только в России, но и во всем мире платформенная занятость является одним из наиболее динамично развивающихся секторов, но вызывает широкие дискуссии. 10% взрослых жителей стран ЕС предоставляли услуги через платформы, но их условия труда, рабочий статус и социальная защищенность остаются неурегулированными. Платформенную экономику часто описывают как брешь в структуре социального государства, способную подорвать привычные формы социальной сплоченности и затормозить развитие человеческого капитала.

Но вопреки распространенным представлениям о курьерской доставке как самом низкооплачиваемом труде выяснилось, что во многих российских городах курьеры могут зарабатывать значительно больше средней зарплаты по региону. Например, в Казани средний доход курьера составляет 85 400 руб. при средней зарплате 39 600 руб., а в Саратове – 79 800 руб., при том что в среднем трудящиеся области получают 33 400 руб. Это относительное благополучие контрастирует с положением дел в столице, обладающей самым развитым и обширным рынком. Поразительно, но московские курьеры проигрывают многим своим коллегам в провинции не только в относительных показателях, но и в абсолютных цифрах. В Москве средний заработок курьера составил 55 600 руб. в месяц при средней зарплате в 87 100 руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных