Спорт
Ведомости.СПб
Harvard Business Review
Бизнес-регата
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Справочник компаний
Форум
Недвижимость
Газета
Мнения / От редакции Эксклюзивно по подписке

Новая стратегия Лукашенко

Какой экономический расчет Минска может стоять за арестом Романа Протасевича
Глеб Простаков
Andrei Stasevich/BelTA Pool Photo via AP

Мотивы официального Минска по задержанию экс-редактора Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича понятны – в Белоруссии тот объявлен в розыск и проходит по террористическим статьям, не имеющим срока давности. Способ задержания Протасевича противоречив, но он имеет достаточно прецедентов, начиная с посадки самолета президента Боливии Эво Моралеса в Вене в 2013 г., на борту которого искали Эдварда Сноудена, и заканчивая разворотом самолета «Белавиа» в небе над Украиной в 2016-м, когда был задержан, а позже отпущен журналист и политтехнолог Армен Мартиросян.

Но спецоперация белорусских властей не вписывается в стратегию диалога с Западом по поводу допустимых санкций, которой до сих пор придерживался Минск. Отложенные до 3 июня санкции США против ключевых белорусских предприятий, а также затянувшаяся подготовка четвертого пакета санкций Евросоюза оставляли пространство для диалога с Александром Лукашенко. Предметом для компромисса могли стать освобождение заключенных (которых Вашингтон и Брюссель считают политическими), а также анонсированная Лукашенко конституционная реформа с делегированием части президентских полномочий правительству и парламенту.

Вы видите 33% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных