Новая стратегия Лукашенко

Новая стратегия ЛукашенкоКакой экономический расчет Минска может стоять за арестом Романа Протасевича
Мотивы официального Минска по задержанию экс-редактора Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича понятны – в Белоруссии тот объявлен в розыск и проходит по террористическим статьям, не имеющим срока давности. Способ задержания Протасевича противоречив, но он имеет достаточно прецедентов, начиная с посадки самолета президента Боливии Эво Моралеса в Вене в 2013 г., на борту которого искали Эдварда Сноудена, и заканчивая разворотом самолета «Белавиа» в небе над Украиной в 2016-м, когда был задержан, а позже отпущен журналист и политтехнолог Армен Мартиросян.
Но спецоперация белорусских властей не вписывается в стратегию диалога с Западом по поводу допустимых санкций, которой до сих пор придерживался Минск. Отложенные до 3 июня санкции США против ключевых белорусских предприятий, а также затянувшаяся подготовка четвертого пакета санкций Евросоюза оставляли пространство для диалога с Александром Лукашенко. Предметом для компромисса могли стать освобождение заключенных (которых Вашингтон и Брюссель считают политическими), а также анонсированная Лукашенко конституционная реформа с делегированием части президентских полномочий правительству и парламенту.