Новая стратегия Лукашенко

Мотивы официального Минска по задержанию экс-редактора Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича понятны – в Белоруссии тот объявлен в розыск и проходит по террористическим статьям, не имеющим срока давности. Способ задержания Протасевича противоречив, но он имеет достаточно прецедентов, начиная с посадки самолета президента Боливии Эво Моралеса в Вене в 2013 г., на борту которого искали Эдварда Сноудена, и заканчивая разворотом самолета «Белавиа» в небе над Украиной в 2016-м, когда был задержан, а позже отпущен журналист и политтехнолог Армен Мартиросян.