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Приватизация на минималках

Почему провалился план по продаже государственной собственности
Павел Самиев Александра Кошкина

Исполнение программы приватизации федерального имущества в 2017–2019 гг. оказалось минимальным за последние 10 лет. За это время была реализована только четверть запланированных активов, говорится в бюллетене Счетной палаты (СП). По данным аудиторов, было приватизировано 25% пакетов акций или долей в уставных капиталах хозяйственных обществ от запланированных, 22% ФГУП и 23% объектов имущества государственной казны.

Приватизация даже крупных компаний отстает от плана из-за высокой степени неопределенности в экономике, плохо прогнозируемого инвестиционного климата, санкционных рисков. Еще одна возможная причина чисто техническая – недостаточная популярность в России института профессиональных антикризисных управляющих, которые привлекались бы для глубокого финансового и юридического аудита активов и повышения их инвестиционной привлекательности. Такая подготовка позволила бы предоставить покупателям некоторое подобие гарантий того, что с активом не случится неожиданных негативных событий, влияющих на его стоимость.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных