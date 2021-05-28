Приватизация на минималках

Приватизация даже крупных компаний отстает от плана из-за высокой степени неопределенности в экономике, плохо прогнозируемого инвестиционного климата, санкционных рисков. Еще одна возможная причина чисто техническая – недостаточная популярность в России института профессиональных антикризисных управляющих, которые привлекались бы для глубокого финансового и юридического аудита активов и повышения их инвестиционной привлекательности. Такая подготовка позволила бы предоставить покупателям некоторое подобие гарантий того, что с активом не случится неожиданных негативных событий, влияющих на его стоимость.