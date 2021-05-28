Приватизация на минималках

Приватизация на минималкахПочему провалился план по продаже государственной собственности
Исполнение программы приватизации федерального имущества в 2017–2019 гг. оказалось минимальным за последние 10 лет. За это время была реализована только четверть запланированных активов, говорится в бюллетене Счетной палаты (СП). По данным аудиторов, было приватизировано 25% пакетов акций или долей в уставных капиталах хозяйственных обществ от запланированных, 22% ФГУП и 23% объектов имущества государственной казны.
Приватизация даже крупных компаний отстает от плана из-за высокой степени неопределенности в экономике, плохо прогнозируемого инвестиционного климата, санкционных рисков. Еще одна возможная причина чисто техническая – недостаточная популярность в России института профессиональных антикризисных управляющих, которые привлекались бы для глубокого финансового и юридического аудита активов и повышения их инвестиционной привлекательности. Такая подготовка позволила бы предоставить покупателям некоторое подобие гарантий того, что с активом не случится неожиданных негативных событий, влияющих на его стоимость.