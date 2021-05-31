Больше IT для фермеров

Мир электронной коммерции потребительского рынка показывает четкие направления для движения вперед и в сельском хозяйстве. Сегодня в отрасли уже успешно воспроизводится не только широко известная модель Amazon, но и другие модели, основанные исключительно на цифровых инструментах, как, например, канадский Shopify. Данный сервис демократизирует вход в e-com за счет предоставления пользователям простых и понятных инструментов электронной коммерции, с помощью которых каждый бренд может самостоятельно создать свой интернет-магазин. Проект не имеет складов, товарных запасов, собственной логистики, но обеспечивает цифровую инфраструктуру, предлагая реальным небольшим магазинам создавать свои виртуальные витрины. И рынок принял эту модель: в мае прошлого года Shopify обошла Royal Bank of Canada и с капитализацией $123 млрд заняла первую строчку списка самых дорогих национальных компаний.