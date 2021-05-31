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Больше IT для фермеров

Как ускорить цифровизацию сельского хозяйства
Виталий Бузу , генеральный директор цифровой агроплатформы «Инттерра»
PIXABAY

В России сегодня отсутствует комплексный подход к цифровизации АПК. Да, в животноводстве внедряется машинное зрение для учета поголовья скота, в растениеводстве – технологии для развития точного земледелия и мониторинга здоровья выращиваемых культур, в сфере сельхозтехники – беспилотные решения и IoT, а в ветеринарии – автоматизация услуг по удаленной диагностике животных. Но инновации в отрасли носят хаотичный характер, уровень проникновения и разъяснения конкретных выгод предлагаемых продуктов в среде конечных аграриев весьма поверхностный. По словам руководителя проекта по цифровизации АПК Центра технологического трансфера ВШЭ Сергея Косогора, средний балл цифровизации регионов на сегодняшний день – 6,4 из 10, при этом ниже среднего балла находится часть регионов, которая дает большую долю сельхозпродукции.

Мир электронной коммерции потребительского рынка показывает четкие направления для движения вперед и в сельском хозяйстве. Сегодня в отрасли уже успешно воспроизводится не только широко известная модель Amazon, но и другие модели, основанные исключительно на цифровых инструментах, как, например, канадский Shopify. Данный сервис демократизирует вход в e-com за счет предоставления пользователям простых и понятных инструментов электронной коммерции, с помощью которых каждый бренд может самостоятельно создать свой интернет-магазин. Проект не имеет складов, товарных запасов, собственной логистики, но обеспечивает цифровую инфраструктуру, предлагая реальным небольшим магазинам создавать свои виртуальные витрины. И рынок принял эту модель: в мае прошлого года Shopify обошла Royal Bank of Canada и с капитализацией $123 млрд заняла первую строчку списка самых дорогих национальных компаний.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных