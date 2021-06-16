Женевский разворот на Север

Проблема тут в том, что Арктика – это как раз то потенциальное поле сотрудничества России и Евро-Атлантики в целом, которое до сих пор не было в значительной мере актуализировано в международной политике. Россия является одним из восьми приарктических государств, которые имеют выход к Полярному кругу и по этой причине являются членами Арктического совета. Россия в настоящий момент председательствует в этой организации, и из всех арктических государств она имеет большую часть арктического шельфа. Россия, согласно Морской конвенции, контролирует Северный морской путь, подобно тому, как другое крупное приарктическое государство – Канада – контролирует Северо-западный проход. Проблема здесь в том, что главным оппонентом нынешней системы управления Арктикой является Китай, объявивший себя в 2018 г. «приарктическим» государством.