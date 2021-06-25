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В чем виноват Черчесов и за что он получает свою зарплату

Заслуги тренера забыты, а сам он стал главной проблемой на пути развития нашего футбола
Иван Чеберко
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов — человек недели /Общероссийская общественная организация

Главный тренер сборной России по футболу – это расстрельная должность. Ни один из наставников национальной команды за всю историю ее существования не ушел неоплеванным. Обычно их выпроваживают под свист трибун и хор критики в СМИ. В отношении Станислава Черчесова травля выглядит особенно рьяной, потому что к традиционным медиа добавились мессенджеры и соцсети, в результате огонь упреков стал поистине испепеляющим. И при этом он незаслуженный. Мы наблюдаем, как общество подвергает информационному суду Линча невиновного.

В определенной степени все тренеры проигрывающих команд достойны критики, но Черчесов вряд ли заслуживает и двадцатой части того, что сейчас в его адрес выражается. Судьбу сборной России на Евро-2020 (его официальное название сохранило изначальную дату, несмотря на перенос игр) решил один матч – в Копенгагене со сборной Дании. Нам хватило бы и ничьей, но проиграли 1:4. Поражение обидное, но оно предсказывалось: на победу Дании ставки принимались в соотношении 1 к 1,75, на выигрыш России – 1 к 4,50. Можно долго объяснять, почему сборная Дании сильнее российской команды, но это излишне, когда букмекеры с таким перевесом обозначают фаворита.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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