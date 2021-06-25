В чем виноват Черчесов и за что он получает свою зарплату

В определенной степени все тренеры проигрывающих команд достойны критики, но Черчесов вряд ли заслуживает и двадцатой части того, что сейчас в его адрес выражается. Судьбу сборной России на Евро-2020 (его официальное название сохранило изначальную дату, несмотря на перенос игр) решил один матч – в Копенгагене со сборной Дании. Нам хватило бы и ничьей, но проиграли 1:4. Поражение обидное, но оно предсказывалось: на победу Дании ставки принимались в соотношении 1 к 1,75, на выигрыш России – 1 к 4,50. Можно долго объяснять, почему сборная Дании сильнее российской команды, но это излишне, когда букмекеры с таким перевесом обозначают фаворита.