Украинская карта в европейской игре

BBC потрясла слушателей известием, что на автобусной остановке в Великобритании были найдены документы министерства обороны страны, из которых следовало, что заход британского эсминца в территориальные воды России (как считает Россия, или же Украины, как полагает Великобритания) был не случайным, а намеренным актом, нацеленным именно на агрессивный ответ российского ВМФ. И хотя в документах вояж эсминца Defender из Одессы в Батуми назван «невинным проходом через воды Украины», факт того, что возможная реакция России составителями документа принималась во внимание, покрова невинности эту акцию, без сомнения, лишает.