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Украинская карта в европейской игре

Какая связь между автобусной остановкой в графстве Кент и «Северным потоком – 2»
Борис Межуев , политолог, доцент философского факультета МГУ
Скриншот из видео инцидента с британским эсминцем Defender в Черном море /Пресс-служба Минобороны РФ

Два вроде бы никак не связанных друг с другом новостных сообщения в воскресенье взорвали российскую информационную ленту. 

BBC потрясла слушателей известием, что на автобусной остановке в Великобритании были найдены документы министерства обороны страны, из которых следовало, что заход британского эсминца в территориальные воды России (как считает Россия, или же Украины, как полагает Великобритания) был не случайным, а намеренным актом, нацеленным именно на агрессивный ответ российского ВМФ. И хотя в документах вояж эсминца Defender из Одессы в Батуми назван «невинным проходом через воды Украины», факт того, что возможная реакция России составителями документа принималась во внимание, покрова невинности эту акцию, без сомнения, лишает.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных