Почему следствию выгодно признание вины Ивана Сафронова

Практически вся возможная информация по делу стала известна общественности еще в прошлом июле. Сафронова обвиняют в передаче сведений о военном и военно-техническом сотрудничестве России со странами Ближнего Востока и Северной Африки, которые он передавал с использованием средств шифрования для разведки Чешской Республики, которая делилась ими с США. В начале 2021 г. стала известна еще и фамилия – разумеется, это псевдоним – секретного свидетеля, появившегося в уголовном деле Сафронова: Ландер. И если Сафронов, не имевший доступа к секретным материалам или другой информации, передача которой могла нанести ущерб внешней безопасности (такова уж формулировка ст. 275), все же как-то все это получил, то встает закономерный вопрос – от кого. Ответа на этот вопрос не получили ни сам Иван, ни его адвокаты, ни средства массовой информации. В большинстве уголовных дел по ст. 275 какие-то намеки на это часто становятся известны еще до суда.