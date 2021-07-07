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Почему следствию выгодно признание вины Ивана Сафронова

За год расследования ФСБ не сообщила о том, чем именно бывший журналист нанес ущерб родине
Алексей Никольский
365 дней Иван Сафронов провел в СИЗО «Лефортово»

Бывший журналист «Коммерсанта» и «Ведомостей» Иван Сафронов, к тому моменту только устроившийся на пост советника гендиректора «Роскосмоса», был арестован оперативниками управления «П» (промышленность) службы экономической безопасности ФСБ ровно год назад и обвинен в государственной измене по ст. 275 Уголовного кодекса. Суды неоднократно продлевали содержание Сафронова под стражей, в последний раз – до 7 октября 2021 г.

Практически вся возможная информация по делу стала известна общественности еще в прошлом июле. Сафронова обвиняют в передаче сведений о военном и военно-техническом сотрудничестве России со странами Ближнего Востока и Северной Африки, которые он передавал с использованием средств шифрования для разведки Чешской Республики, которая делилась ими с США. В начале 2021 г. стала известна еще и фамилия – разумеется, это псевдоним – секретного свидетеля, появившегося в уголовном деле Сафронова: Ландер. И если Сафронов, не имевший доступа к секретным материалам или другой информации, передача которой могла нанести ущерб внешней безопасности (такова уж формулировка ст. 275), все же как-то все это получил, то встает закономерный вопрос – от кого. Ответа на этот вопрос не получили ни сам Иван, ни его адвокаты, ни средства массовой информации. В большинстве уголовных дел по ст. 275 какие-то намеки на это часто становятся известны еще до суда.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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