Ивану Сафронову продлили арест за пределы года

Мосгорсуд 30 июня удовлетворил ходатайство старшего следователя по особо важным делам следственного управления ФСБ полковника юстиции Александра Чабана и продлил арест советнику гендиректора «Роскосмоса», бывшему журналисту «Ведомостей» и «Коммерсанта» Ивану Сафронову на три месяца – до 7 октября. Сафронов был арестован 7 июля 2020 г. и обвинен в государственной измене. Следствие ФСБ воспользовалось нормами Уголовно-процессуального кодекса России, в частности ст. 109, по которой «в исключительных случаях» можно ходатайствовать о продлении ареста, когда его срок превышает 12 месяцев.