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Ивану Сафронову продлили арест за пределы года

ФСБ хочет провести дополнительные следственные действия
Алексей Никольский
Сафронов был арестован 7 июля 2020 г. /ТАСС

Мосгорсуд 30 июня удовлетворил ходатайство старшего следователя по особо важным делам следственного управления ФСБ полковника юстиции Александра Чабана и продлил арест советнику гендиректора «Роскосмоса», бывшему журналисту «Ведомостей» и «Коммерсанта» Ивану Сафронову на три месяца – до 7 октября. Сафронов был арестован 7 июля 2020 г. и обвинен в государственной измене. Следствие ФСБ воспользовалось нормами Уголовно-процессуального кодекса России, в частности ст. 109, по которой «в исключительных случаях» можно ходатайствовать о продлении ареста, когда его срок превышает 12 месяцев.

ФСБ обвиняет Сафронова в передаче сведений о военно-техническом сотрудничестве России и стран Ближнего Востока и Северной Африки, а также о действиях российских Вооруженных сил в этих регионах спецслужбам Чехии, за которыми стояли спецслужбы США. Сам Сафронов вины не признает. Материалы дела засекречены.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных