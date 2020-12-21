В чем обвинили Ивана Сафронова

В чем обвинили Ивана СафроноваЕго дело связано с деятельностью до 2017 года
«Ведомости» ознакомились с копией постановления о привлечении Ивана Сафронова в качестве обвиняемого в госизмене (ст. 275 УК) – документ ранее был предоставлен одним из его защитников Иваном Павловым. В тексте постановления, подписанного 13 июля 2020 г. следователем по особо важным делам СУ ФСБ Александром Чабаном, нет ни одного упоминания о госкорпорации «Роскосмос» и о периоде, когда Сафронов стал ее сотрудником. Он работал корреспондентом газет «Коммерсантъ» и «Ведомости», с мая 2020 г. стал советником гендиректора «Роскосмоса» по информационной политике, 7 июля был задержан сотрудниками ФСБ и помещен под арест в СИЗО «Лефортово».
«Мы услышали заявление пресс-секретаря президента о том, что Кремль готов ознакомиться с материалами, которые мы можем сделать публичными. Надеемся, что в Кремле учтут этот документ», – заявил «Ведомостям» Павлов. 18 декабря пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что Владимир Путин, комментируя дело Сафронова, использует информацию, полученную от следствия, и Кремль готов ознакомиться с данными, «если у защиты есть что-то, что можно <...> опубличить».
На пресс-конференции 17 декабря Путин заявил, что преследование Сафронова «связано с достаточно длительным периодом его работы и в рамках помощника или советника Рогозина, когда он [Дмитрий Рогозин] и в правительстве работал [вице-премьером по ОПК], и в «Роскосмосе» работал». В материалах, с которыми ознакомились «Ведомости», таких данных нет. Из них следует, что Сафронов, как и сообщали ранее СМИ, был «привлечен к негласному сотрудничеству представителем иностранного государства – разведывательной службы Чешской Республики <...> подконтрольной спецслужбам США» в марте 2012 г.
Работавший на тот момент корреспондентом «Коммерсанта» Сафронов после этого «приступил к выполнению заданий данной разведки». Указан и год предполагаемого выполнения задания: Сафронов «в 2017 г., используя сеть «Интернет», получил от того же представителя чешской разведки зашифрованные задания, направленные на собирание и передачу информации в отношении военно-технического сотрудничества России со странами Африки, а также деятельности Вооруженных сил России на Ближнем Востоке <...>».
«Выполняя полученное задание, действуя из корыстных побуждений и осознавая общественную опасность своих действий, Сафронов И. И. осуществил собирание указанных сведений и их последующую передачу представителю чешской разведки с использованием методов шифрования компьютерной программы «VeraCrypt», паролей из отрывков англоязычной книги «Roy Medvedev – A Journey Through the Eltsin Era» и подключенной к сети «Интернет» ПЭВМ, расположенной по месту его жительства», – считает следователь.
Сейчас все расследование идет вокруг эпизодов 2017 г., уточняет адвокат Сафронова Иван Павлов: «Даже история про предполагаемую вербовку в 2012 г. является фоном. Сама по себе вербовка не образует состава госизмены. Состав преступления могут образовать только какие-то действия с информацией, например ее передача иностранной спецслужбе, и согласно предъявленному Сафронову обвинению, нашим оппонентам надо доказывать передачу информации в 2017 г.». Другими годами датированы только экспертизы, которые проводили представители силовых служб. К примеру, автороведческое исследование Института криминалистики ФСБ доказало 18 мая 2020 г., что переданные Сафроновым данные не публиковались в «Коммерсанте» и «Ведомостях».
В материалах дела, с которыми ознакомились «Ведомости», также не указано имя «представителя иностранного государства», с которым, по мнению следствия, контактировал Сафронов, и не сказано, откуда стало известно о «вербовке» журналиста. Причастность «представителя иностранного государства» к чешской разведке следствие обосновывает двумя сообщениями «органов внешней разведки» России – от сентября 2019 г. и от марта 2020 г.
По этим сообщениям, «вышеуказанный представитель чешской разведки имеет специальную подготовку и причастен к деятельности иностранной спецслужбы, а собранные и переданные Сафроновым сведения попали в распоряжение иностранных спецслужб». 6 ноября 2020 г. директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин отверг причастность его спецслужбы к передаче информации ФСБ по делу Сафронова. Согласно закону «О внешней разведке», в рамках своих полномочий разведкой может заниматься также ФСБ и Минобороны. «Дело Сафронова расследует ФСБ, оперативное сопровождение осуществляет ФСБ, привлеченные специалисты также являются сотрудниками ФСБ. Если следствие выберет свидетелей также из состава органов ФСБ, то будет весьма интересная картина. Любопытно, кто в такой ситуации будет судьей», – иронизирует Павлов.