В чем обвинили Ивана Сафронова

«Ведомости» ознакомились с копией постановления о привлечении Ивана Сафронова в качестве обвиняемого в госизмене (ст. 275 УК) – документ ранее был предоставлен одним из его защитников Иваном Павловым. В тексте постановления, подписанного 13 июля 2020 г. следователем по особо важным делам СУ ФСБ Александром Чабаном, нет ни одного упоминания о госкорпорации «Роскосмос» и о периоде, когда Сафронов стал ее сотрудником. Он работал корреспондентом газет «Коммерсантъ» и «Ведомости», с мая 2020 г. стал советником гендиректора «Роскосмоса» по информационной политике, 7 июля был задержан сотрудниками ФСБ и помещен под арест в СИЗО «Лефортово».