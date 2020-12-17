Владимир Путин последователен в деле Ивана Сафронова

Путин уже комментировал дело Сафронова 10 декабря: на заседании президентского Совета по правам человека он заявил, что Сафронова «осудили <...> за период его работы в качестве советника в «Роскосмосе». Хотя, «если речь идет об использовании информации, которая в свободном доступе, которая уже не является секретной по факту ее опубликования, ну, конечно, тогда это полная чушь», добавил президент. В тот день пресс-секретарю Путина Дмитрию Пескову пришлось уточнять: «Про то, что осужден и что за время работы в «Роскосмосе», – оговорился». Тогда же пресс-служба «Роскосмоса» уточнила, что Сафронов поступил на работу в госкорпорацию только в мае 2020 г. и практически все время был на дистанционной работе.