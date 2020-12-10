Дело Ивана Сафронова стало президентским

Оговорка президента по поводу того, что Сафронов уже осужден, конечно, не добавляет оптимизма защите, поскольку речь идет о человеке, в отношении которого не вынесено решение суда. Путин «плохо оговорился и должен чувствовать ответственность за это, поскольку уголовное дело сейчас находится на стадии предварительного следствия и даже не ясно, дойдет ли оно до суда», сказал «Ведомостям» адвокат Сафронова Иван Павлов: «Недопустимо делать в сторону обвинения такой реверанс, даже если речь об оговорке». Возникает тревога, что президента намеренно дезинформируют, говорит Павлов: на руках у защиты постановление о привлечении Сафронова в качестве обвиняемого, там указан период (в который Сафронов, тогда работавший журналистом, якобы совершить преступление. – «Ведомости») – это 2012–2017 гг. «Конечно, президент мог и просто запутаться в фактуре при таком количестве дел, связанных с волной шпиономании, и это обстоятельство начинает негативно влиять на внимание президента к конкретным проблемам», – говорит Павлов.