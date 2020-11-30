388 поручительств журналистов и депутатов не помогли Ивану Сафронову выйти из СИЗО

Родной сестре Сафронова Ирине и его девушке – бывшему журналисту «Коммерсанта» Ксении Мироновой разрешили войти в здание около 12 часов дня, во время перерыва перед оглашением решения суда. Собеседник «Ведомостей», близкий к защите, связывает это со «счастливым стечением обстоятельств». По словам Мироновой, во время перерыва в зале судебных заседаний «самого судьи и Вани не было, были только адвокаты и прокурор», а когда сам Сафронов зашел (под конвоем, но без наручников), ему дали обняться с сестрой и девушкой и обменяться словами, до того как он зашел в клетку, куда помещают подозреваемых во время рассмотрения дела. Судья быстро огласил решение и нас вскоре вывели из зала, сказала Миронова. Сафронов держится стойко, «насколько это возможно в данной ситуации, и, как все мы, надеется, что хоть что-то станет понятно», говорит его сестра: «Нам дали пообщаться три минуты, надеюсь, этого заряда должно хватить до суда в следующем году».