388 поручительств журналистов и депутатов не помогли Ивану Сафронову выйти из СИЗО

388 поручительств журналистов и депутатов не помогли Ивану Сафронову выйти из СИЗООбвиняемый в госизмене журналист оставлен в «Лефортово»
Лефортовский суд Москвы продлил 30 ноября на три месяца, до 7 марта, срок заключения под стражей советника главы «Роскосмоса», бывшего журналиста газет «Коммерсантъ» и «Ведомости» Ивана Сафронова. Заседание суда о продлении меры пресечения Сафронову было назначено в Лефортовском суде на 9.00 утра, его привезли раньше. К зданию суда утром приехал автозак, хотя акции протеста не планировались.
Сафронов был задержан 7 июля 2020 г. возле подъезда собственного дома сотрудниками ФСБ, с тех пор он содержится в СИЗО «Лефортово», в сентябре суд уже продлевал его арест на три месяца. ФСБ обвиняет его в госизмене (ст. 275 УК России). Следствие считает, что в 2012 г. Сафронова завербовала чешская спецслужба: журналист якобы передавал ее представителю информацию о военно-техническом сотрудничестве России с зарубежными странами и данные о российских вооружениях. О какой именно информации идет речь, до сих пор не сообщается.
Суд по продлению ареста проходил в закрытом режиме. В само здание суда и в зал заседаний пустили лишь защитников Сафронова. Родственников и журналистов (в том числе представителей СМИ, которые заранее просили об аккредитации) приставы в здание суда не пустили.
Родной сестре Сафронова Ирине и его девушке – бывшему журналисту «Коммерсанта» Ксении Мироновой разрешили войти в здание около 12 часов дня, во время перерыва перед оглашением решения суда. Собеседник «Ведомостей», близкий к защите, связывает это со «счастливым стечением обстоятельств». По словам Мироновой, во время перерыва в зале судебных заседаний «самого судьи и Вани не было, были только адвокаты и прокурор», а когда сам Сафронов зашел (под конвоем, но без наручников), ему дали обняться с сестрой и девушкой и обменяться словами, до того как он зашел в клетку, куда помещают подозреваемых во время рассмотрения дела. Судья быстро огласил решение и нас вскоре вывели из зала, сказала Миронова. Сафронов держится стойко, «насколько это возможно в данной ситуации, и, как все мы, надеется, что хоть что-то станет понятно», говорит его сестра: «Нам дали пообщаться три минуты, надеюсь, этого заряда должно хватить до суда в следующем году».
Суд не стал внимательнее к аргументам защиты, уверен источник, знакомый с обстоятельствами дела. «Единственное, что интересовало суд, – это наличие заболеваний, препятствующих заключению Ивана Сафронова под стражу, – говорит он. – Эпидемиологические ограничения не дали допустить на открытую часть заседания родственников». Из-за этого заседание сделали максимально закрытым и принцип гласности не был гарантирован, отмечает собеседник «Ведомостей».
Адвокат Иван Павлов на вопрос о состоянии Сафронова ответил: «Как может себя чувствовать человек, обвиняемый в совершении особо тяжкого преступления, невиновный человек? И вдобавок который еще не понимает, в чем его обвиняют». По его словам, следствие продолжает скрывать от Сафронова улики, которые должно было представить, по мнению защиты, еще в день ареста 7 июля.
Защитники просили выбрать для Сафронова меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей. В сентябре в поддержку Сафронова было собрано более 130 поручительств, теперь – 388. Сафронов благодарен каждому, кто подписал поручительство, сказал Павлов. Среди подписавших главреды «Ведомостей» и «Коммерсанта» Андрей Шмаров и Владимир Желонкин, бывшие и нынешние сотрудники газет, главреды «Новой газеты» и The Bell Дмитрий Муратов и Ирина Малкова, председатель «Яблока» Николай Рыбаков и депутаты законодательных собраний, член СПЧ Екатерина Винокурова. Поручительства рассматривались в заседании суда около часа, говорят источники «Ведомостей», акцент защитой был сделан на самых знаковых фигурах и на том, что Сафронова поддерживают все, кто его знает.
Решение Лефортовского суда будет обжаловано в Мосгорсуде, вероятнее всего, оно будет рассмотрено до Нового года. На подачу апелляции у защиты есть три дня.