Смесь метана и политики

Как говорил один известный политик из прошлого, по мере приближения к коммунизму классовая борьба нарастает. Точно так же по мере приближения к полному завершению строительства «Северного потока – 2» обостряются споры о схеме его эксплуатации. Сильно нервничает Украина, которая считает, что Россия должна оплатить будущий простой ее газотранспортных мощностей. Киев уговаривает и Вашингтон, и Брюссель заступиться за него. Отсюда и постоянные обещания Ангелы Меркель заставить Россию сохранить Украину в транзите. Канцлер понимает, что иначе ей не защитить новую трубу по Балтике, просто необходимую Германии в условиях отказа от атомной и угольной генерации.