Смесь метана и политики«Газпром» четко выполняет условия нового договора и до конца 2024 г. будет это делать. Но вот что будет после этой даты – вопрос открыт
Как говорил один известный политик из прошлого, по мере приближения к коммунизму классовая борьба нарастает. Точно так же по мере приближения к полному завершению строительства «Северного потока – 2» обостряются споры о схеме его эксплуатации. Сильно нервничает Украина, которая считает, что Россия должна оплатить будущий простой ее газотранспортных мощностей. Киев уговаривает и Вашингтон, и Брюссель заступиться за него. Отсюда и постоянные обещания Ангелы Меркель заставить Россию сохранить Украину в транзите. Канцлер понимает, что иначе ей не защитить новую трубу по Балтике, просто необходимую Германии в условиях отказа от атомной и угольной генерации.
Но это значит, что нас скоро ожидают весьма непростые политические переговоры. Перед их началом неплохо вспомнить факты. Прежде всего зафиксируем, что и требования Украины, и слова Меркель полностью противоречат логике рыночных экономических отношений. И это самое грустное, что сегодня происходит в европейской энергетике, – разрушение рыночных механизмов конкуренции. Рынок предполагает, что коммерческие отношения фиксируются контрактами. А вне их рамок никаких принудительных обязательств у экономических агентов не возникает.