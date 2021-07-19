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Смесь метана и политики

«Газпром» четко выполняет условия нового договора и до конца 2024 г. будет это делать. Но вот что будет после этой даты – вопрос открыт
Константин Симонов , Генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности
Hannibal Hanschke / Reuters

Как говорил один известный политик из прошлого, по мере приближения к коммунизму классовая борьба нарастает. Точно так же по мере приближения к полному завершению строительства «Северного потока – 2» обостряются споры о схеме его эксплуатации. Сильно нервничает Украина, которая считает, что Россия должна оплатить будущий простой ее газотранспортных мощностей. Киев уговаривает и Вашингтон, и Брюссель заступиться за него. Отсюда и постоянные обещания Ангелы Меркель заставить Россию сохранить Украину в транзите. Канцлер понимает, что иначе ей не защитить новую трубу по Балтике, просто необходимую Германии в условиях отказа от атомной и угольной генерации.

Но это значит, что нас скоро ожидают весьма непростые политические переговоры. Перед их началом неплохо вспомнить факты. Прежде всего зафиксируем, что и требования Украины, и слова Меркель полностью противоречат логике рыночных экономических отношений. И это самое грустное, что сегодня происходит в европейской энергетике, – разрушение рыночных механизмов конкуренции. Рынок предполагает, что коммерческие отношения фиксируются контрактами. А вне их рамок никаких принудительных обязательств у экономических агентов не возникает.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных