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Мятеж соцсетей, или Поминки по Просвещению

Конфликт между Байденом и Facebook кажется разрушением сложившейся политической коалиции, которая образовалась во время президентской избирательной кампании
Борис Межуев , политолог, доцент философского факультета МГУ
Конфликт между Байденом и руководством Facebook кажется разрушением некоей явно сложившейся политической коалиции, которая образовалась в 2020 г. во время президентской избирательной кампании /Susan Walsh / AP

16 июля 2021 г., спустившись из своего вертолета на вашингтонскую поляну, президент США Джо Байден предстал перед телекамерой и неожиданно резко высказался по поводу социальных сетей, распространяющих лживую информацию по поводу пандемии и средств борьбы против нее и тем самым препятствующих процессу вакцинирования граждан страны. 

Пандемия сейчас уносит жизни только невакцинированных американцев, сказал президент США, и поэтому те сетевые платформы, что дозволяют публиковать у себя ложь, тем самым «убивают людей». Слово «убивают», как мы знаем, часто встречается в дискурсе президента, и его можно было бы списать на риторику. Но после президента решимость администрации навести порядок в соцсетях, и в первую очередь в Facebook, подтвердила пресс-секретарь Джен Псаки, выразившая озабоченность по поводу распространения лживых сообщений о вакцине. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных