Мятеж соцсетей, или Поминки по Просвещению

Пандемия сейчас уносит жизни только невакцинированных американцев, сказал президент США, и поэтому те сетевые платформы, что дозволяют публиковать у себя ложь, тем самым «убивают людей». Слово «убивают», как мы знаем, часто встречается в дискурсе президента, и его можно было бы списать на риторику. Но после президента решимость администрации навести порядок в соцсетях, и в первую очередь в Facebook, подтвердила пресс-секретарь Джен Псаки, выразившая озабоченность по поводу распространения лживых сообщений о вакцине.