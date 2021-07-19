Мятеж соцсетей, или Поминки по Просвещению

Мятеж соцсетей, или Поминки по ПросвещениюКонфликт между Байденом и Facebook кажется разрушением сложившейся политической коалиции, которая образовалась во время президентской избирательной кампании
16 июля 2021 г., спустившись из своего вертолета на вашингтонскую поляну, президент США Джо Байден предстал перед телекамерой и неожиданно резко высказался по поводу социальных сетей, распространяющих лживую информацию по поводу пандемии и средств борьбы против нее и тем самым препятствующих процессу вакцинирования граждан страны.
Пандемия сейчас уносит жизни только невакцинированных американцев, сказал президент США, и поэтому те сетевые платформы, что дозволяют публиковать у себя ложь, тем самым «убивают людей». Слово «убивают», как мы знаем, часто встречается в дискурсе президента, и его можно было бы списать на риторику. Но после президента решимость администрации навести порядок в соцсетях, и в первую очередь в Facebook, подтвердила пресс-секретарь Джен Псаки, выразившая озабоченность по поводу распространения лживых сообщений о вакцине.