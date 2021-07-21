Регионы как дополнительная нагрузка

На протяжении всей своей истории Россия искала оптимальную модель «сочетания и совмещения», но до сих пор не нашла. Ответ состоял в периодических циклах централизации и децентрализации. И, может быть, в этом и есть сермяжная правда – в пульсирующем процессе государственной модернизации. В зависимости от запроса конкретной эпохи, от присущих ей главных национальных задач надо либо усиливать централизованный контроль (собирать камни), либо отдавать приоритет ускоренному развитию. А такое развитие в России попросту невозможно без того, чтобы дать землям больше воли вместе с ответственностью.