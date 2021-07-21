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Регионы как дополнительная нагрузка

Кремль явно ищет варианты региональных моделей интенсивного развития
Сергей Станкевич , историк, политолог
Андрей Гордеев / Ведомости

В числе вечных проблем России, известных каждому с детства, есть и такая: отношения между центром и регионами. Вопрос состоит в том, как сочетать необходимость централизованного контроля над всеми территориями с потребностью в гибком адаптивном развитии каждой из них. Как совмещать обязательную государственную унификацию управления великодержавной Россией с учетом ее уникального природного и этнокультурного многообразия? 

На протяжении всей своей истории Россия искала оптимальную модель «сочетания и совмещения», но до сих пор не нашла. Ответ состоял в периодических циклах централизации и децентрализации. И, может быть, в этом и есть сермяжная правда – в пульсирующем процессе государственной модернизации. В зависимости от запроса конкретной эпохи, от присущих ей главных национальных задач надо либо усиливать централизованный контроль (собирать камни), либо отдавать приоритет ускоренному развитию. А такое развитие в России попросту невозможно без того, чтобы дать землям больше воли вместе с ответственностью.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных