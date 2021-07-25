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Правила конфликта России с Западом

Сделка США и Германии по «Северному потоку – 2», по существу, признает невозможность загнать Россию в угол
Андрей Цыганков , политолог, профессор международных отношений и политической науки Калифорнийского университета (США)
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В представлении западных лидеров для сохранения доминирующих позиций в борьбе за миропорядок необходимы три условия: консолидация западного мира на основе либеральных ценностей, четкое обозначение антилиберального, «автократичного» противника и создание правил, по которым будет проходить новый биполярный конфликт двух ценностных систем. Джо Байден, Ангела Меркель и др. убеждены в универсальности и конечном торжестве западных идеалов, но хотели бы избежать издержек эскалации конфликта с Россией и Китаем и выиграть время для преодоления поляризации Запада на путях новых внутренних реформ.

В международных отношениях наличие правил во взаимодействии крупных держав связывают с формированием баланса сил, без которого неизбежно соскальзывание к военной конфронтации. Россия и Запад по-прежнему находятся у опасной черты. Обыденными стали кибершпионаж, информационные вбросы, операции спецслужб. Никуда не исчезли попытки проверять бдительность и решимость друг друга, хотя стороны избегают жесткого соприкосновения и готовы в случае неудачи отыграть назад.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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