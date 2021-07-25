Правила конфликта России с Западом

В представлении западных лидеров для сохранения доминирующих позиций в борьбе за миропорядок необходимы три условия: консолидация западного мира на основе либеральных ценностей, четкое обозначение антилиберального, «автократичного» противника и создание правил, по которым будет проходить новый биполярный конфликт двух ценностных систем. Джо Байден, Ангела Меркель и др. убеждены в универсальности и конечном торжестве западных идеалов, но хотели бы избежать издержек эскалации конфликта с Россией и Китаем и выиграть время для преодоления поляризации Запада на путях новых внутренних реформ.