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Поток и европейская политика

Успешно доведенный до конца «Северный поток – 2» – пример торжества прагматической линии в международных отношениях
Александр Рар , политолог, программный директор Германо-российского форума
Nord Stream 2

Сделка между Германией и США по поводу «Северного потока – 2» представляет собой, конечно, важнейшее политическое достижение и просто личную победу нынешнего канцлера Германии Ангелы Меркель. Энергетическое взаимодействие с Россией было той стратегической линией, которую она отстаивала последние годы в постоянных спорах с Вашингтоном. И то, что ей удалось наконец достичь этого результата, свидетельствует в первую очередь о нежелании Джо Байдена продолжать давить на главного своего союзника в Европе, от позиции которого во многом зависит политический и экономический курс Европейского союза.

Вопреки мнению алармистов в России «Северный поток – 2» будет достроен, причем еще до выборов в бундестаг. Кто бы теперь ни пришел к власти после Ангелы Меркель, к какой бы партии он ни принадлежал, пересматривать соглашения по «Северному потоку – 2» никто не будет. Действительно, у зеленых есть свой кандидат на позицию канцлера – Анналена Бербок, но уже сейчас понятно, что ее партия не сможет сформировать кабинет, не входя в коалицию с другими левыми силами. Зеленые не будут обладать 50% голосов в бундестаге. И если зеленые и в самом деле критикуют Россию за ситуацию с правами человека и в целом настроены против Москвы, то другие левые партии относятся к России намного более прагматично и взвешенно. Зеленые хотели бы, разумеется, заменить газовый поток развитием альтернативной энергетики, но пока это нереально.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных