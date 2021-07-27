Поток и европейская политика

Поток и европейская политикаУспешно доведенный до конца «Северный поток – 2» – пример торжества прагматической линии в международных отношениях
Сделка между Германией и США по поводу «Северного потока – 2» представляет собой, конечно, важнейшее политическое достижение и просто личную победу нынешнего канцлера Германии Ангелы Меркель. Энергетическое взаимодействие с Россией было той стратегической линией, которую она отстаивала последние годы в постоянных спорах с Вашингтоном. И то, что ей удалось наконец достичь этого результата, свидетельствует в первую очередь о нежелании Джо Байдена продолжать давить на главного своего союзника в Европе, от позиции которого во многом зависит политический и экономический курс Европейского союза.
Вопреки мнению алармистов в России «Северный поток – 2» будет достроен, причем еще до выборов в бундестаг. Кто бы теперь ни пришел к власти после Ангелы Меркель, к какой бы партии он ни принадлежал, пересматривать соглашения по «Северному потоку – 2» никто не будет. Действительно, у зеленых есть свой кандидат на позицию канцлера – Анналена Бербок, но уже сейчас понятно, что ее партия не сможет сформировать кабинет, не входя в коалицию с другими левыми силами. Зеленые не будут обладать 50% голосов в бундестаге. И если зеленые и в самом деле критикуют Россию за ситуацию с правами человека и в целом настроены против Москвы, то другие левые партии относятся к России намного более прагматично и взвешенно. Зеленые хотели бы, разумеется, заменить газовый поток развитием альтернативной энергетики, но пока это нереально.