Если пандемию не удается победить, ее можно контролировать

Одна из загадок пандемии – успех Японии, Южной Кореи, Тайваня и некоторых других стран Юго-Восточной Азии. Избегая жестких локдаунов, эти страны уже второй год удерживают на крайне низком уровне смертность от COVID-19. Например, на Тайване к началу июля этого года количество смертей от коронавируса составило 28 человек на 1 млн жителей, в Южной Корее – 39, в Японии – 117. Для сравнения: в Италии этот показатель достигает 2111 (это мировой рекорд), в Великобритании – 1892, в США – 1829.