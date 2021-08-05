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Если пандемию не удается победить, ее можно контролировать

Способ разработан советским военным эпидемиологом Виталием Беляковым
Андрей Рагозин Владимир Гришин
Лучший подход – сочетание пассивной и активной защиты населения /Sam Yeh / AFP

Одна из загадок пандемии – успех Японии, Южной Кореи, Тайваня и некоторых других стран Юго-Восточной Азии. Избегая жестких локдаунов, эти страны уже второй год удерживают на крайне низком уровне смертность от COVID-19. Например, на Тайване к началу июля этого года количество смертей от коронавируса составило 28 человек на 1 млн жителей, в Южной Корее – 39, в Японии – 117. Для сравнения: в Италии этот показатель достигает 2111 (это мировой рекорд), в Великобритании – 1892, в США – 1829.

При этом на начало июля охват вакцинацией населения Японии (12,59%), Южной Кореи (10,15%) и Тайваня (8,58%) мало чем отличался от показателей России (11,93%).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных