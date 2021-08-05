Если пандемию не удается победить, ее можно контролировать

Если пандемию не удается победить, ее можно контролироватьСпособ разработан советским военным эпидемиологом Виталием Беляковым
Одна из загадок пандемии – успех Японии, Южной Кореи, Тайваня и некоторых других стран Юго-Восточной Азии. Избегая жестких локдаунов, эти страны уже второй год удерживают на крайне низком уровне смертность от COVID-19. Например, на Тайване к началу июля этого года количество смертей от коронавируса составило 28 человек на 1 млн жителей, в Южной Корее – 39, в Японии – 117. Для сравнения: в Италии этот показатель достигает 2111 (это мировой рекорд), в Великобритании – 1892, в США – 1829.
При этом на начало июля охват вакцинацией населения Японии (12,59%), Южной Кореи (10,15%) и Тайваня (8,58%) мало чем отличался от показателей России (11,93%).
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