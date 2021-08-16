День, когда пал Кабул

Главный смысл того, что произошло: американская империя потерпела в Афганистане сокрушительное историческое поражение. Сопоставимое по масштабам с поражением во Вьетнаме. Удивляет просто мистическое сходство некоторых подробностей в сценах падения Сайгона в 1975 г. и Кабула в 2021 г. Обе столицы пали внезапно, в течение суток. Тогда и сейчас персонал американских миссий был вынужден поспешно бежать на вертолетах, перед этим уничтожив секретные документы и средства связи, забрав свернутые флаги. Повторение в Кабуле «позора Сайгона» обнажило неожиданную информационную и ментальную неадекватность Вашингтона. За полтора месяца до финала президент Байден публично заявлял, что «Талибан» не сумеет установить контроль над всем Афганистаном и его столицей. За неделю до финала американская разведка утверждала, что Кабул сможет продержаться по меньшей мере три месяца. Накануне падения столицы президент Байден пытался отправить в Афганистан 5000 военных для прикрытия операции по эвакуации, но смысл для их действий пропал раньше, чем они закончили читать приказ главнокомандующего.