Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Мнения / Аналитика Эксклюзивно по подписке

День, когда пал Кабул

Смогут ли США извлечь уроки из поражения?
Сергей Станкевич , историк, политолог
AP

Утром в воскресенье 15 августа 2021 г. боевики запрещенного в России движения «Талибан» с разных сторон вошли в Кабул и взяли город под полный контроль. Война кабульским режимом проиграна. Президент Ашраф Гани бежал, его министры ведут переговоры с победителями о формировании переходного правительства и передаче власти.

Главный смысл того, что произошло: американская империя потерпела в Афганистане сокрушительное историческое поражение. Сопоставимое по масштабам с поражением во Вьетнаме. Удивляет просто мистическое сходство некоторых подробностей в сценах падения Сайгона в 1975 г. и Кабула в 2021 г. Обе столицы пали внезапно, в течение суток. Тогда и сейчас персонал американских миссий был вынужден поспешно бежать на вертолетах, перед этим уничтожив секретные документы и средства связи, забрав свернутые флаги. Повторение в Кабуле «позора Сайгона» обнажило неожиданную информационную и ментальную неадекватность Вашингтона. За полтора месяца до финала президент Байден публично заявлял, что «Талибан» не сумеет установить контроль над всем Афганистаном и его столицей. За неделю до финала американская разведка утверждала, что Кабул сможет продержаться по меньшей мере три месяца. Накануне падения столицы президент Байден пытался отправить в Афганистан 5000 военных для прикрытия операции по эвакуации, но смысл для их действий пропал раньше, чем они закончили читать приказ главнокомандующего. 

Вы видите 11% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных