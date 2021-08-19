Россию вновь призывают дружить с Европой

Макрон также сказал, что захваченный талибами Афганистан ждет гуманитарная катастрофа, что французское правительство в настоящий момент занимается в первую очередь спасением собственных граждан в Кабуле, а также афганских граждан, помогавших французским миссиям в Афганистане и теперь рискующих за это жизнью. Это называется «операция Apagan»: для эвакуации всех этих людей французское правительство отправило в Абу-Даби два самолета воздушных сил (C130 и A400M). Из Абу-Даби эти самолеты должны долететь в Кабул, в аэропорту которого уже сигнализируют о резко возрастающем напряжении из-за паники и наплыва желающих улететь из страны куда угодно.