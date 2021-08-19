Россию вновь призывают дружить с Европой

Россию вновь призывают дружить с ЕвропойПочему президент Франции в своей речи вспомнил о России и забыл о Китае
Обращение президента Франции Макрона к соотечественникам по поводу возвращения талибов в Афганистан было кратким, гладким и до такой степени малоинформативным, что некоторые обескураженные журналисты осмелились сравнить его с рутинным отчетом какого-нибудь менеджера среднего звена или члена НКО. На суровое выступление главы государства в момент мировой напряженности речь Макрона не потянула.
После перечисления данных из «Википедии», как-то: 13 лет пребывания Франции в Афганистане, 90 погибших французских солдат, – президент подытожил результаты всей операции: «Наша борьба была не напрасной, и это делает нам честь».
Фраза, прозвучавшая достаточно бессмысленно, рядом с напоминанием о выводе французских войск президентом Саркози в 2014 г., без каких бы то ни было замечательных результатов. Если, конечно, не засчитать достижением усилившийся приток афганских мигрантов в Евросоюз. К 2021 г. только зарегистрированные беженцы из Афганистана составили 10,6% от общего количества запросивших убежища в Европе. О нелегалах не стоит и упоминать: ни для кого не секрет, что их количество значительно превышает официальные цифры.
Видимо, поэтому, напомнив об уже достигнутых «результатах», Макрон незамедлительно перешел к прогнозам и объявил, что еще больше беженцев в Европе следует ожидать в самое ближайшее время. По этому поводу французский президент собирается провести консультации с коллегами – Борисом Джонсоном и Ангелой Меркель. Все трое «имеют общие инициативы». Как говорится, одна голова хорошо, а три лучше.
Макрон также сказал, что захваченный талибами Афганистан ждет гуманитарная катастрофа, что французское правительство в настоящий момент занимается в первую очередь спасением собственных граждан в Кабуле, а также афганских граждан, помогавших французским миссиям в Афганистане и теперь рискующих за это жизнью. Это называется «операция Apagan»: для эвакуации всех этих людей французское правительство отправило в Абу-Даби два самолета воздушных сил (C130 и A400M). Из Абу-Даби эти самолеты должны долететь в Кабул, в аэропорту которого уже сигнализируют о резко возрастающем напряжении из-за паники и наплыва желающих улететь из страны куда угодно.
Помимо ожидаемо расплывчатых лозунгов в обращении французского президента все-таки прозвучало два интересных момента.
Он начал свою речь словами об усугублении международной обстановки «именно сейчас, когда Франция борется с беспощадным вирусом и все ее силы брошены на эту борьбу». Но через пару параграфов вдруг заявил – дословно: «У Франции никoгда не было другого врага, кроме терроризма». Из чего напрашивается робкое заключение: то ли вирус французам не враг, то ли французский президент плохо учил историю.
Но самым интересным оказалось другое высказывание г-на Макрона, которое, по сути, можно трактовать как вполне определенный сигнал всем заинтересованным сторонам: «Мы сделаем всё для того, чтобы Россия, США и Европа могли сотрудничать [по поводу кризиса в Афганистане], ибо у нас у всех одни и те же цели».
Учитывая, что ни одно из публичных высказываний г-на Макрона не появляется без тщательнейшей сверки с позицией его официальных (и неофициальных) союзников, можно с уверенностью сказать, что эту неожиданную фразу следует рассматривать как вполне очевидное приглашение к «мирной конференции» о возможном урегулировании общих проблем.
Всего за несколько часов до обращения французского президента пресса взахлеб обсуждала всех возможных «выгодополучателей» и «устроителей» триумфального возвращения талибов в Афганистан и цитировала в связи с этим хорошо известный факт: только две страны не закрыли свои посольства и не отозвали свой дипломатический персонал из Кабула и эти страны – Россия и Китай.
Причастность Китая к этому событию давно перестала быть темой кулуарных слухов дипломатических миссий, но является полным и неотъемлемым достоянием официальной прессы: в июле второй по значимости представитель правительства талибов, Абдул Гани Барадар, на глазах у целого мира встретился с китайским министром иностранных дел Ванг И. И это событие само по себе является исчерпывающим пояснением талибо-китайских отношений...
В настоящий момент ситуация в Афганистане столь же напряженная, сколь малопонятная и еще менее предсказуемая. В Кабуле обустраивается новое правительство. Из более отдаленных от афганской столицы мест уже поступают еще не проверенные сведения о первых репрессиях талибов. Муфтий Омана поздравляет афганский народ с «его победой». Президент Байден одной рукой угрожает «применить страшную силу», если талибы помешают отходу американских групп, а другой лично признается в плохой организации выхода американской армии из страны и обещает дальнейшую поддержку афганскому народу.
Большинство европейских аналитиков уже сейчас уверены, что победа талибов придаст второе дыхание исламистам всего мира, а непоследовательность американской политики отзовется Европе очень серьезными проблемами. Дата 15 августа 2021 г. будет засчитана Соединенным Штатам как их первое серьезное поражение в ХХI в.
В таких обстоятельствах заявление Макрона о «сотрудничестве России, США и Европы с одними и теми же целями» для урегулирования положения в Афганистане прозвучало неожиданным приглашением к диалогу, на который давно и основательно махнули рукой. До такой степени основательно махнули, что возникает закономерное сомнение, в Афганистане ли на самом деле дело.
Кстати, отметьте: в цитате Россия почему-то упоминается первой. Но это уже, конечно, мечты толкователей...