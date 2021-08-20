Последнее лето Российской империи

Официально под историей империи черту подвели уже в конце 1991 г. – юридически оформив роспуск Советского Союза 26 декабря, когда его Верховным советом была принята соответствующая декларация. Но после 19–21 августа уже трудно было представить себе возможность какого-то варианта событий, при котором Советский Союз имел шанс сохраниться.